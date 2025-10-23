Cuộc sàng lọc vẫn tiếp diễn

Trước khi đến Thái Lan với mục tiêu giành lại tấm HCV ở SEA Games, U22 Việt Nam có giải đấu rất quan trọng tại Trung Quốc vào tháng 11 với các đối thủ mạnh gồm chủ nhà, Uzbekistan và Hàn Quốc.

Giải đấu này được tổ chức nhằm giúp Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc cũng như U22 Việt Nam chuẩn bị cho giải U23 châu Á diễn ra đầu năm 2026. Song, đối với HLV Kim Sang Sik đây cũng là cơ hội để đội nhà rèn quân, sàng lọc nhân sự hòng chinh phục SEA Games 33.

HLV Kim Sang Sik dường như đã có cho mình bộ khung tham dự SEA Games 33

Có thể nói, giải đấu mà U22 Việt Nam sắp tham dự là vô cùng quan trọng đối với HLV Kim Sang Sik, bởi đây được coi như cuộc sàng lọc cuối cùng dành cho đội nhà hòng tìm thêm những mảnh ghép quan trọng và hướng đến một kỳ SEA Games hay VCK U23 châu Á thành công.

Những mảnh ghép cuối cùng

Về lý thuyết, cánh cửa tham dự SEA Games đối với các cầu thủ Việt Nam sinh từ ngày 1/1/2003 trở về sau vẫn rộng mở cho tất cả. Tuy nhiên, thực tế lại khác đối với đội bóng của HLV Kim Sang Sik.

Sau giải U23 Đông Nam Á rồi tới vòng loại U23 châu Á, về cơ bản HLV Kim Sang Sik đã định hình bộ khung được coi khó thay thế tại U22 Việt Nam, trải đều từ thủ môn lên hàng công.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik cũng cần thận trọng và tính các phương án 2 cho U22 Việt Nam

Đây là nhóm cầu thủ không chỉ quen thuộc với triết lý của ông Kim mà còn là những nhân tố chủ chốt trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á và vượt qua vòng loại U23 châu Á, thậm chí ít nhiều được thử lửa ở cấp độ ĐTQG (gặp Nepal) tại vòng loại Asian Cup.

Chính vì thế, cho tới trước khi chốt danh sách dự SEA Games, công việc của HLV Kim Sang Sik sẽ chỉ là tìm thêm một vài nhân tố nổi bật nhất nhằm bổ sung cho bộ khung mà ông tin tưởng suốt nhiều tháng qua.

Sự lựa chọn này của chiến lược gia người Hàn Quốc đương nhiên có tính 2 mặt. Thứ nhất, sự quen thuộc có thể giúp U22 Việt Nam không mất nhiều thời gian để làm quen và chỉ việc vận hành ý đồ chiến thuật của ông Kim Sang Sik.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại việc “đóng khung” những vị trí quan trọng có thể mang đến rủi ro, bởi phần lớn các cầu thủ nằm trong diện quy hoạch của HLV Kim Sang Sik đều là trụ cột hoặc nhân tố được ưu tiên sử dụng nhiều tại CLB đang chinh chiến tại V-League.

Rủi ro về chấn thương là có, chính vì thế cần HLV Kim Sang Sik tận dụng giải đấu sắp tới tại Trung Quốc xây dựng thêm cho U22 Việt Nam phương án dự phòng về nhân sự, thay vì chắc chắn với những gì đang có trong tay.