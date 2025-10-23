Biến động ghế HLV

Khi vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027 đi vào chặng cuối, bức tranh bóng đá Đông Nam Á đang dần trở nên hỗn loạn.

Thái Lan chia tay HLV Ishii. Ảnh: Changsuek

Các đội tuyển Thái Lan, Indonesia và Malaysia – 3 đội có truyền thống và từng nhắc rất nhiều đến tham vọng dự World Cup 2026, khi giải đấu nâng lên 48 đại diện tranh tài – giờ đều đang đối mặt với những cơn bão nội bộ, khiến tương lai trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Thái Lan mới đây chính thức chia tay HLV trưởng Masatada Ishii, người dẫn dắt “Voi chiến” từ tháng 12/2023.

Dưới quyền Ishii, đội tuyển Thái Lan trải qua 30 trận chính thức, thắng 16, đạt tỷ lệ thắng 53%, nhưng những kết quả ở vòng loại Asian Cup 2027 không đủ thuyết phục LĐBĐ Thái Lan (FAT).

Quyết định chấm dứt hợp đồng được đưa ra trong cuộc họp ngày 21/10, với lý do “định hướng phát triển đội tuyển và kế hoạch huấn luyện không còn phù hợp với chiến lược mới”.

Một bước đi gây xôn xao, bởi Thái Lan vốn nổi tiếng về sự ổn định băng ghế huấn luyện, đồng thời HLV Ishii có mối quan hệ tốt với tỷ phú Nualphan Lamsam – hay Madam Pang, chủ tịch FAT.

Indonesia cũng không khá hơn. Vài ngày trước biến động của tuyển Thái Lan, Patrick Kluivert buộc phải rời ghế nóng sau một thời gian ngắn dẫn dắt Garuda, với thảm họa toàn thua giai đoạn 4 vòng loại World Cup 2026.

Chiến lược gia người Hà Lan để lại dấu ấn không rõ rệt, dù ông được các cầu thủ mô tả là gần gũi, và không đáp ứng kỳ vọng về sự tiến bộ nhanh chóng của Indonesia với đội ngũ nhập tịch.

Indonesia sa thải HLV Kluivert. Ảnh: Kompas

LĐBĐ Indonesia (PSSI) giờ đang đối mặt với áp lực tìm người thay thế, vừa đủ tầm, vừa có thể thích ứng ngay với lịch thi đấu quốc tế, hướng đến tham vọng ASEAN Cup 2026 và Asian Cup 2027.

Vấn đề Malaysia

Malaysia là trường hợp gây chú ý nhất khi vừa bị FIFA phạt vì gian lận hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch – hiện đang trong quá trình chờ kết quả kháng cáo.

Quyết định của FIFA không chỉ ảnh hưởng đến kết quả các trận đã qua mà còn đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và quản lý của Liên đoàn Malaysia (FAM).

Vụ việc khiến dư luận trong nước Malaysia và quốc tế bàn tán sôi nổi, trong khi lực lượng cầu thủ và đội ngũ huấn luyện phải chịu áp lực kép: thi đấu dưới sự giám sát khắt khe, đồng thời xây dựng lại niềm tin với người hâm mộ.

Ba đội lớn của bóng đá Đông Nam Á – mỗi đội với một lý do khác nhau – đều rơi vào vòng xoáy hỗn loạn trước giải đấu quan trọng nhất khu vực.

Malaysia bị FIFA trừng phạt. Ảnh: FAM

Thay tướng liên tục, bê bối nhập tịch, bất đồng chiến lược – tất cả tạo nên bối cảnh khó khăn và đầy biến động.

Trong khi đó, các đội khác, ví dunhư Việt Nam, nhìn vào cuộc hỗn loạn này để rút ra bài học, củng cố lực lượng và duy trì sự ổn định.

Giữa làn gió đổi thay, ASEAN Cup 2026 là mục tiêu chung và hứa hẹn trở thành sự kiện đặc biệt (đang có đề xuất đá vào mùa hè, thay vì cuối năm), nơi không chỉ kỹ thuật và chiến thuật quyết định kết quả, mà cả khả năng quản lý, bền bỉ và sự minh bạch của từng Liên đoàn mới là chìa khóa.

Hỗn loạn đang bao trùm bóng đá Đông Nam Á, và những gì từng là ưu thế giờ lại trở thành gánh nặng.

Giờ đây, 3 đội Thái Lan, Indonesia và Malaysia sẽ phải tự cứu lấy mình để tìm lại sự ổn định.