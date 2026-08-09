Đánh bại Philippines 1-0 ở lượt trận cuối bảng B tối 8/8, tuyển Malaysia tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026, gặp đội nhất bảng A là tuyển Việt Nam. HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận Malaysia gặp may mắn khi lách qua khe cửa hẹp, đồng thời khẳng định trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn.

"Trước khi giải đấu khởi tranh, chúng tôi không nhận được quá nhiều sự kỳ vọng. Tuyển Malaysia không có lực lượng tốt nhất ở giải đấu lần này. Dẫu vậy, toàn đội kiên trì vượt qua từng trận đấu một. Việc có mặt ở bán kết là phần thưởng xứng của chúng tôi", HLV Tan Cheng Hoe cho biết.

HLV Tan Cheng Hoe đánh giá cao tuyển Việt Nam.

Vượt qua vòng bảng, thử thách lớn đang chờ đợi Malaysia ở 2 trận bán kết lượt đi và về. Đối thủ của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe là ĐKVĐ tuyển Việt Nam - đội có thành tích bất bại ở bảng A.

"Họ rõ ràng là đội được ưa thích hơn so với Malaysia ở thời điểm hiện tại. Tuyển Việt Nam sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, có chiều sâu đội hình và lối chơi cực kỳ gắn kết dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Trong khi đó, Malaysia vẫn phải hoàn thiện mình để có cơ hội đi tới trận chung kết", HLV Tan Cheng Hoe đánh giá.

"Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Khi bị đánh giá thấp hơn, chúng tôi lại có được sự thoải mái nhất định về mặt tâm lý.

Nhiệm vụ của chúng tôi trong ít ngày tới là giúp các cầu thủ hồi phục thể lực tốt nhất, phân tích kỹ lối chơi của tuyển Việt Nam và chuẩn bị đấu pháp cho trận gặp tuyển Việt Nam. Tôi tin là cuộc đối đầu sắp tới sẽ rất thú vị", HLV Tan Cheng Hoe khẳng định.

Theo lịch thi đấu, trận bán kết lượt đi giữa Malaysia vs tuyển Việt Nam diễn ra vào ngày 16/8 trên sân nhà của Malaysia, sau đó hai đội tái đấu trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày 19/8.

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