Trước trận chung kết với U17 Việt Nam, HLV Shukor Adan nhấn mạnh điều quan trọng với U17 Malaysia không chỉ là sự chuẩn bị kỹ về chiến thuật, mà còn là sự kỷ luật, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trẻ.

"Đối với tôi, điều tuyệt vời nhất là U17 Malaysia biết cách đứng dậy sau trận thua U17 Việt Nam ở vòng bảng. Chúng tôi nhận nhiều chỉ trích, nhưng toàn đội vượt qua được. Đó là một bài học lớn. Thực tế chúng tôi chỉ là đội U16, thậm chí là U15, nhưng nằm trong bảng đấu với những đối thủ rất mạnh là U17 Việt Nam và U17 Indonesia.

HLV Shukor Adan của U17 Malaysia.

Sau trận thua ngày ra quân, các cầu thủ ngày một tốt hơn, cả về vấn đề thể trạng và tinh thần. Tôi nghĩ U17 Malaysia sẵn sàng gặp lại U17 Việt Nam ở chung kết", HLV Shukor Adan nói.

Sau thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam, U17 Malaysia đánh bại Timor Leste và Indonesia, sau đó vượt qua Lào ở bán kết. Đội bóng của HLV Shukor Adan đang rất chờ đợi màn tái đấu U17 Việt Nam để đòi lại món nợ. Với đà chiến thắng và sự tự tin ngày càng tăng, HLV Shukor hy vọng các học trò của mình có thể một lần nữa thể hiện tinh thần phi thường để tạo nên lịch sử ở trận chung kết.

U17 Malaysia thua U17 Việt Nam 0-4 ở vòng bảng.

"Đối với hầu hết các cầu thủ, trận đấu với U17 Việt Nam là trải nghiệm đầu tiên của họ trên đấu trường quốc tế. Vì vậy, đó là một bài học quý giá. Điều tôi trân trọng nhất là cách các cầu thủ thể hiện tinh thần mạnh mẽ khi đối đầu với Indonesia. Tôi phải dành lời khen ngợi cho các cầu thủ và ban huấn luyện, những người luôn truyền đạt sự nhiệt tình và động lực", thuyền trưởng U17 Malaysia chốt lại.

Trận chung kết giữa U17 Việt Nam vs U17 Malaysia lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 24/3, trong khi trận tranh HCĐ giữa U17 Australia vs U17 Lào diễn ra lúc 15h30.

Xem trọn vẹn U17 Đông Nam Á (từ 11/4 đến 24/4) trên TV360 tại https://tv360.vn