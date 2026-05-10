Cú đúp của Đình Bắc giúp CAHN đánh bại Thép Xanh Nam Định 3-2 tại vòng 22 LPBank V-League. Với chiến thắng này, đội bóng ngành công an chạm tay vào Cúp vô địch.

Đánh giá về trận đấu, HLV Polking nói: "Tôi muốn dành lời khen cho tất cả các cầu thủ về nỗ lực ngày hôm nay, đặc biệt là trong hiệp 2 khi chúng tôi trở lại trận đấu một cách mạnh mẽ. CAHN phải đối đầu với một đối thủ rất mạnh và chúng tôi bị dẫn trước sau hiệp 1. Nhưng toàn đội luôn tin tưởng và chiến đấu đến cùng".

HLV Polking cùng Đình Bắc nhận các giải thưởng tháng 4 trước trận đấu. Ảnh: S.N

Về màn trình diễn của Đình Bắc, thuyền trưởng CAHN dành lời khen ngợi đặc biệt: "Có thể thấy là sự tự tin của Đình Bắc đang rất cao. Bắc tin tưởng vào bản thân mình và toàn đội cũng đặt niềm tin vào cậu ấy. Nhưng tôi muốn nói không chỉ về bàn thắng, mà là cách Đình Bắc hôm nay đã pressing, giành lại bóng và hoạt động không mệt mỏi. Cậu ấy làm việc cực kỳ chăm chỉ cho tập thể. Tôi rất hạnh phúc cho cá nhân Đình Bắc và cho cả đội bóng".

Đình Bắc đang có phong độ cực ấn tượng. Ảnh: S.N

Hơn Thể Công Viettel xếp nhì tới 11 điểm, CAHN chỉ cần hòa Thanh Hóa là vô địch V-League sớm trước 3 vòng đấu. HLV Polking cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn tự tin vào khả năng vô địch. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa kết thúc, và đội bóng phải tiếp tục cố gắng từng trận một. Tôi hy vọng tuần sau các CĐV có mặt ở đây để chúng ta cùng nhau ăn mừng chức vô địch".