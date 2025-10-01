"Chúng tôi cần chiến thắng. Bảng đấu này rất khó, chỉ có hai đội đi tiếp. CAHN có kết quả chấp nhận được ở trận gặp Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc), nhưng họ cũng đã thắng trên sân nhà. Vì vậy, ba điểm là cực kỳ quan trọng để tăng cơ hội đi tiếp", HLV Polking đánh giá về trận gặp Tai Po tại AFC Champion League Two.

"Tôi có thời gian dài làm việc ở Đông Nam Á, thường xuyên theo dõi các giải đấu trong khu vực. Ở Hồng Kông, giải VĐQG có sự cạnh tranh nhất định, một vài đội thay nhau thống trị, trong đó Taipo là CLB rất mạnh, sở hữu nhiều tuyển thủ và ngoại binh chất lượng.

HLV Polking tin tưởng CAHN có kết quả tốt.

Với thể thức AFC Champions League Two cho phép đăng ký tối đa ngoại binh, chắc chắn cả hai đội sẽ tận dụng tối đa. Tôi tin trận đấu tới khó khăn nhưng hấp dẫn", thuyền trưởng CAHN nói thêm.

Đánh giá về đối thủ, HLV Poling cho biết: "Tai Po là đội bóng tổ chức tốt, có vị thế ở Hồng Kông. Tôi biết một số HLV từng làm việc tại đây và hiểu phần nào môi trường bóng đá của họ. Với dàn cầu thủ bản địa giỏi cùng các ngoại binh, Tai Po chắc chắn gây khó khăn cho chúng tôi. Sau khi không có kết quả tốt ở trận mở màn, CAHN phải chuẩn bị rất kỹ để hướng đến chiến thắng".

Nguyễn Filip không được triệu tập lên tuyển Việt Nam.

Liên quan tới việc thủ thành Nguyễn Filip không được triệu tập lên tuyển Việt Nam, HLV Polking bày tỏ quan điểm: "Đó là quyết định của HLV trưởng, nhưng tôi nghĩ điều này không ảnh hưởng gì. Filip vừa giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp, phong độ rất tốt và toàn đội hoàn toàn tin tưởng cậu ấy. Với tư cách một người từng dẫn dắt tuyển Thái Lan, tôi hiểu việc triệu tập cầu thủ đôi khi phụ thuộc vào phong độ từng giai đoạn. Tôi tin Filip sẽ sớm trở lại ĐTQG".

Trận CAHN vs Tai Po lăn bóng và lúc 19h30 ngày 2/10 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.