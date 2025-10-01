Quyết định của FIFA phạt FAM cùng 7 cầu thủ nhập tịch vì cáo buộc dùng tài liệu giả mạo đang làm dậy sóng dư luận Malaysia, được cộng đồng quốc tế quan tâm.

Liridon Krasniqi chỉ trích FIFA. Ảnh: FAM

Liridon Krasniqi (Mat Don), cựu tuyển thủ nhập tịch Malaysia, chỉ trích án phạt của FIFA: “Các cầu thủ này đều đã được chấp thuận thi đấu. Nhưng giờ đây, đột nhiên quyết định thay đổi? Tại sao? Bởi ai?

Đây không còn là vấn đề giấy tờ nữa. Đây là vấn đề danh dự, vấn đề liêm chính, vấn đề của một đội tuyển đang trỗi dậy”.

Trong khi đó, Nghị sĩ Bukit Gelugor, Ramkarpal Singh, thẳng thắn yêu cầu FAM công khai “lỗi kỹ thuật” trong quá trình nộp hồ sơ cho 7 cầu thủ nhập tịch – những người từng ra sân trước tuyển Việt Nam.

Ông nhấn mạnh, nếu FAM không minh bạch, hình ảnh bóng đá Malaysia sẽ bị hoen ố nghiêm trọng: “Liệu đây chỉ là sai sót hành chính hay đã có hành vi làm giả trắng trợn?”.

Trước đó, sau khi đã kêu oan trong thông báo chính thức, quyền Chủ tịch Yusoff Mahadi thừa nhận nhân viên FAM để xảy ra “lỗi kỹ thuật” trong quá trình gửi hồ sơ.

FAM thừa nhận “lỗi kỹ thuật” khi đăng ký cầu thủ nhập tịch. Ảnh: FAM

Cùng với việc thừa nhận có sai lầm trong khâu xử lý hồ sơ (nhưng không giải thích chi tiết), FAM cũng không còn nhiều thời gian để hoàn tất quá trính kháng cáo - như từng tuyên bố trước đó.

Thời hạn để FAM kháng cáo lên FIFA là ngày 6/10. Theo báo chí Malaysia, hiện quyền chủ tịch Mahadi vẫn chưa có động thái chính thức nào.

Giới chuyên môn và báo chí Malaysia phân tích, rất khó để FAM có thể thay đổi quyết định từ FIFA trong quá trình kháng cáo.

Hiện tại, sau khi FAM nhận “lỗi kỹ thuật”, các CLB có cầu thủ bị cấm thi đấu trong 12 tháng - nổi bật là Johor Darul Ta'zim - công khai chỉ trích những quan chức bóng đá Malaysia.