Danh sách U23 Việt Nam có nhiều thay đổi so với đợt tập trung gần nhất tham dự vòng loại U23 châu Á 2026. Lý do bởi có 8 cầu thủ được HLV Kim Sang Sik đôn lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận gặp Nepal.

Các gương mặt đáng chú ý góp mặt ở đợt tập trung này có Phạm Lý Đức, Lê Văn Thuận, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Ngọc Mỹ... Đây là những người ghi dấu ấn ở vòng loại U23 châu Á 2026 vừa qua.

U23 Việt Nam hội quân vào ngà 4/10. Ảnh: VFF

Đặc biệt, U23 Việt Nam có sự hiện diện của nhân tố mới Nguyễn Vadim (CLB SHB Đà Nẵng). Sinh năm 2005 tại Nga, Vadim có bố là người Việt, mẹ là người Nga. Ở tuổi 20, cầu thủ cao 1m75 này được đánh giá khá đa năng, có thể chơi tốt cả ở vị trí tiền vệ cánh lẫn tiền vệ trung tâm.

Vadim cũng là tân binh của SHB Đà Nẵng trong mùa giải 2025/26. Với sự góp mặt của anh, U23 Việt Nam hiện có ba cầu thủ Việt kiều gồm Trần Thành Trung, Le Viktor và Nguyễn Vadim.

Do HLV Kim Sang Sik bận dẫn dắt ĐTQG Việt Nam, Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh là người chỉ đạo ở U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 7/10, sau đó lên đường sang UAE tập huấn. Tại đây, đội có 2 trận giao hữu được đánh giá rất chất lượng về chuyên môn với đội tuyển U23 Qatar, lần lượt vào ngày 9/10 và 13/10.