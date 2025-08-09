CAHN thắng nghẹt thở 3-2 ngay trên sân Thiên Trường trước chủ nhà Thép Xanh Nam Định, lần đầu giành Siêu Cúp Quốc gia. HLV Polking cho biết ông rất hạnh phúc khi cùng các học trò giành danh hiệu mở đầu cho mùa giải 2025/26.

"Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi tin rằng chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này. CAHN chiến đấu rất tốt. Mặt sân thi đấu khó khăn, đối thủ có rất đông CĐV, nhưng tôi thực sự muốn gửi lời chúc mừng đến các học trò vì họ chiến đấu tuyệt vời. Chúng tôi muốn chiến đấu cho mọi danh hiệu, mọi chiếc cúp.

CAHN kết thúc mùa giải cũ tốt và khởi đầu mùa giải mới với Siêu Cúp. Giờ chỉ cần tiếp tục làm việc chăm chỉ để chơi tốt ở V-League, các giải Cúp và cả AFC Champions League Two", HLV Polking nói.

HLV Polking nâng Siêu Cúp Quốc gia. Ảnh: S.N

Đánh giá về trận đấu, thuyền trưởng CAHN cho biết: "Chúng tôi biết rằng ngoại binh Hudlin của Thép Xanh Nam Định không đá chính. Khi anh ấy vào sân thì gần như ngay lập tức có tình huống nguy hiểm và bóng vào lưới CAHN. Nhưng sau đó, tôi nghĩ đội bóng của mình kiểm soát tốt hơn, chơi hay hơn ở cuối trận.

Bàn thắng thứ ba là rất quan trọng để kết liễu trận đấu. Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng nâng tầm đội hình. Một số người mới cần thêm thời gian hòa nhập. Hôm nay đội ra sân với 10 cầu thủ mùa trước, chỉ có Adou Minh là mới. Khi các tân binh thích nghi, chúng tôi sẽ mạnh hơn nữa".

CAHN khởi đầu thuận lợi cho mùa giải mới. Ảnh: S.N

"Thép Xanh Nam Định là đội mạnh, có cả nội binh và ngoại binh chất lượng, tiếp tục cạnh tranh ở nhóm đầu. Nhưng chúng tôi hy vọng năm nay làm tốt hơn năm ngoái. Hà Nội FC luôn là đối thủ khó chơi, Thể Công Viettel cũng vậy. PVF-CAND là tân binh nhưng tuyển được nhiều cầu thủ hay. CLB Công an TP.HCM cũng bắt đầu chiêu mộ lực lượng tốt.

Điều đó sẽ giúp V-League mạnh hơn, và khi giải đấu mạnh hơn, các cầu thủ nội cũng tiến bộ, ĐTQG cũng hưởng lợi. Tôi hy vọng mùa này tuyệt vời và chúng tôi sẽ là nhà vô địch", HLV Polking nhận xét về cuộc đua vô địch V-League mùa giải 2025/26.