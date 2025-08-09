1. Chỉ trong vài năm qua, bóng đá Việt Nam liên tục chứng kiến cảnh các CLB giải thể hoặc rút lui vì thiếu kinh phí. Mới nhất, Quảng Nam - nhà vô địch V-League 2017 tuyên bố, không thể tiếp tục thi đấu buộc BTC phải gấp rút tìm đội thay thế.

Ở V-League, câu chuyện của Quảng Nam không hiếm, nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi tại hạng đấu thấp hơn là giải hạng Nhất việc bỏ giải cũng diễn ra khá thường xuyên, thậm chí ồ ạt hơn.

Việc các đội bóng ở Việt Nam sống nhờ vào bầu sữa của nhà tài trợ, ngân sách địa phương là điều không thể khác, bất chấp đã chuyển đổi mô hình lên chuyên nghiệp tính đến nay là tròn 25 năm.

Quảng Nam (áo vàng) chỉ là một trong số nhiều đội bóng biến mất vì không đủ kinh phí tham dự

2. Mới đây, người hâm mộ Việt Nam tỏ ra khá bất ngờ khi CLB Buriram United – nhà ĐKVĐ Thai-League vừa công bố một con số khiến cả Đông Nam Á phải ngưỡng mộ: 30.000 áo đấu bán ra trong mùa giải 2025/26, đem về doanh thu hơn 25 triệu baht (khoảng 20 tỷ VNĐ).

Đây không phải trường hợp cá biệt: BG Pathum United, Muangthong United hay Chiangrai United cũng đều có doanh số áo đấu từ 10.000-20.000 chiếc/năm.

Các đội bóng Thái Lan làm được nhờ xây dựng thương hiệu CLB bền vững, gắn kết cộng đồng CĐV, đầu tư cửa hàng chính thức (online và offline), và biến áo đấu thành món hàng thời trang đường phố chứ không chỉ là kỷ vật bóng đá.

Nhìn con số từ Thai-League rõ ràng khiến các đội bóng tại V-League phải thèm thuồng, bởi nếu làm được, trừ tất cả chi phí sản xuất, maketing… ít nhất mỗi CLB cũng có thêm vài tỷ đồng về tài khoản.

Trong khi đó, Buriram Utd ở Thái-League chỉ riêng bán áo đấu đã mang về nguồn thu khổng lồ

3. Về chuyên môn, bóng đá Việt Nam giờ đây đã tiệm cận Thái Lan, thậm chí có thời điểm nhỉnh hơn về thành tích. Bằng chứng là chức vô địch ASEAN Cup 2024 của tuyển Việt Nam, đội U23 Việt Nam lập hat-trick vô địch giải Đông Nam Á…

Chuyên môn ở đội tuyển được thu hẹp và tại cấp CLB cũng thế. Có thể thấy, CAHN mùa rồi từng khiến Buriram phải rất vất vả mới có thể chiến thắng ở giải vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên.

Nhưng, về cách quản lý, kiếm tiền và vận hành… V-League vẫn còn kém so với người Thái, vì vậy mỗi mùa bóng đá Việt Nam lại loay hoay với chuyện kinh phí, bỏ giải.

Vậy nên, tròn 25 năm chuyển mình lên chuyên nghiệp, tới lúc này V-League, phần lớn các CLB rồi tới cả người hâm mộ vẫn chưa thật chuyên nghiệp để nhìn sang Thai-League mà… chạnh lòng.