Trước trận gặp Bắc Kinh Quốc An tại AFC Champions League Two 2025/26, HLV Mano Polking thể hiện sự tự tin, khi khẳng định CAHN giành kết quả tốt nhất trước đại diện của Trung Quốc.

“Đây là một ngày lịch sử, lần đầu tiên CLB CAHN góp mặt tại một đấu trường lớn của châu lục. Chúng tôi tự hào, hạnh phúc và háo hức để chứng minh sức mạnh của mình", HLV Polking chia sẻ.

HLV Polking rất tự tin. Ảnh: CAHN

“Chúng tôi có mặt ở Bắc Kinh không phải để du lịch, mà đến với mục tiêu chiến thắng. Đây chính là lý do tôi gia nhập đội bóng ngành công an, để chinh chiến tại những đấu trường như Champions League này", HLV Polking nhấn mạnh.

"CAHN tôn trọng Bắc Kinh Quốc An, và họ cũng sẽ phải tôn trọng tập thể chúng tôi. CAHN chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần tốt và sẵn sàng thể hiện điều tốt nhất.

CAHN đặt mục tiêu giành chiến thắng trên sân khách. Ảnh: CAHN



Đối thủ có nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh chất lượng. Đây chắc chắn là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi háo hức được thử thách và thể hiện trong trận đấu tới", HLV Polking chốt lại.

Trận CAHN vs Bắc Kinh Quốc An lăn bóng và lúc 19h15 ngày 18/9, tại Bắc Kinh, Trung Quốc.