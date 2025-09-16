U23 Việt Nam bay cao

Kể từ khi HLV Kim Sang Sik lên nắm quyền, bên cạnh chức vô địch ASEAN Cup cùng tuyển Việt Nam, lứa U23 Việt Nam cũng đang gặt hái những thành công rực rỡ khi lần thứ 6 liên tiếp giành tấm vé dự VCK U23 châu Á cũng như bảo vệ thành công ngôi vương giải khu vực.

Không chỉ gặt hái về mặt thành tích, lối chơi của U23 Việt Nam dù chưa thật sự hoàn hảo (đặc biệt ở hiệu suất ghi bàn) nhưng cũng được coi khá hiện đại và đa dạng.

U23 Việt Nam đang gặt hái nhiều thành công

Sơ đồ chiến thuật được luân chuyển đa dạng, các nhân tố mới và cũ được kết hợp hài hòa, tạo nên một tập thể gắn kết và khó lường để khẳng định cho một hướng đi đúng đắn, tạo dựng niềm tin vững chắc cho hành trình hướng tới những mục tiêu xa hơn, đặc biệt là SEA Games 33, giải U23 châu Á.

Ai còn nhớ ông Troussier?

Tài năng và sự mát tay của HLV Kim Sang Sik là không thể phủ nhận, đặc biệt khi mạnh dạn trao cơ hội và trình làng những phát hiện mới đầy tiềm năng như hậu vệ Võ Anh Quân và Phạm Minh Phúc, Xuân Bắc… Điều đó cho thấy khả năng nhìn người sắc bén của thuyền trưởng người Hàn Quốc.

Tuy nhiên, sẽ là thiếu sót nếu không ghi nhận công lao của người tiền nhiệm, HLV Philippe Troussier. Dù quãng thời gian tại vị của ông thầy người Pháp không gặt hái được thành công như kỳ vọng và triết lý gây ra nhiều tranh cãi, nhưng di sản lớn nhất để lại chính là một lứa cầu thủ trẻ được "thử lửa" ở những đấu trường khắc nghiệt nhất.

Trong đó có đóng góp của ông Troussier là không nhỏ

Hàng loạt cái tên từng là trụ cột từ lứa U22, U23 cho đến tuyển Việt Nam dưới thời ông Troussier như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Phi Hoàng hay Nguyễn Thanh Nhàn… giờ đây đều đã trưởng thành vượt bậc. Nhờ vậy, họ trở thành những người dẫn dắt lối chơi của U23 Việt Nam hiện tại.

Chính nhờ việc được trao cơ hội thi đấu liên tục ở các giải đấu lớn, từ SEA Games, Asiad, vòng loại World Cup cho đến Asian Cup giúp những cầu thủ này tích lũy được kinh nghiệm quốc tế, cũng như tôi luyện được bản lĩnh thi đấu vững vàng và sự tự tin hiếm có ở độ tuổi của mình.

Ông Kim Sang Sik đã đến và thổi một luồng sinh khí mới vào U23 Việt Nam, giúp đội bay cao với những chiến tích ấn tượng. Nhưng để có được nền móng vững chắc cho những thành công ấy, không thể không ghi nhớ công sức của "phù thủy trắng" Troussier, người đã chấp nhận rủi ro để ươm mầm cho một thế hệ đang và sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam.