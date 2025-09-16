Chiều 16/9, Hà Nội FC và HLV Makoto Teguramori chính thức chấm dứt hợp đồng sau gần 1 năm gắn bó. Đây là quyết định được nhiều người dự đoán bởi HLV Nhật Bản không thể giúp đội bóng Thủ đô có được thành tích như mong muốn ở đầu mùa giải 2025/26.

Trước đó, HLV Makoto Teguramori khẳng định ông sẵn sàng chia tay nhằm giúp đội bóng có người phù hợp, đạt kết quả tốt hơn. Như vậy, HLV Teguramori là nhà cầm quân đầu tiên rời ghế nóng ở V-League 2025/26.

Sau khi chia tay HLV Makoto Teguramori, lãnh đạo Hà Nội FC bổ nhiệm ông Yusuke Adachi - Giám đốc kỹ thuật, làm quyền HLV trưởng, nhằm chuẩn bị cho vòng 4 LPBank V-League.

HLV Makoto Teguramori chia tay Hà Nội FC. Ảnh: Hà Nội FC

HLV Makoto Teguramori ký hợp đồng với Hà Nội FC vào tháng 2/2025. Chiến lược gia sinh năm 1967,từng dẫn dắt U23 Nhật Bản vô địch châu Á năm 2016 và giành vé dự Olympic Rio. Ông là thầy cũ của nhiều ngôi sao Nhật Bản như Wataru Endo và Takumi Minamino.

Ở mùa giải 2024/25, HLV Makoto Teguramori giúp Hà Nội FC cán đích với vị trí thứ hai V-League, qua đó có lần thứ 15 liên tiếp nằm trong top 3 giải VĐQG Việt Nam. Trong giai đoạn đầu tiên dưới thời chiến lược gia người Nhật Bản, Hà Nội FC sở hữu 9 trận thắng, 2 trận hoà và chỉ để thua 2 trận. Đáng chú ý, Văn Quyết và các đồng đội có chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp, trong khi HLV Makoto được vinh danh với danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 4/2025.

Tuy nhiên, bước sang mùa giải 2025/26, Hà Nội FC thi đấu không tốt với 3 trận không thắng ở V-League (xếp áp chót BXH) và sớm bị loại ở Cúp Quốc gia (thua Thể Công Viettel 0-1). HLV Makoto Teguramori cho biết ông chịu mọi trách nhiệm về thành tích của đội bóng, và quyết định từ chức đã được nhà cầm quân người Nhật Bản đưa ra trong chiều 16/9.