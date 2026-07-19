Trọng tài người Slovenia Slavko Vincic sẽ điều khiển trận chung kết trên sân MetLife. Đây cũng là vị vua áo đen từng bắt chính trong thất bại gây sốc của Argentina trước Saudi Arabia, tại World Cup 2022.

Giải đấu trên đất Qatar, Vincic từng vấp phải nhiều tranh cãi vì đưa ra một số quyết định có lợi cho Saudi Arabia.

Sau chiến thắng ở bán kết, Argentina bị một bộ phận dư luận chỉ trích vì lối chơi quyết liệt và thường xuyên gây sức ép lên trọng tài.

HLV De la Fuente cảnh báo trọng tài - Ảnh: Spanish Football

Trước thềm trận đấu cuối cùng của giải, HLV De la Fuente lên tiếng nhắc nhở ông Vincic cần kiểm soát chặt chẽ trận đấu.

"Trọng tài không thể đứng ngoài và để các quy tắc bị phá vỡ" - chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định.

"Không ai được phép vượt qua ranh giới của luật chơi. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các trọng tài, đồng thời chúng tôi hiểu rõ mình cần tiếp cận trận đấu như thế nào.

Argentina sẽ đá theo cách của họ, còn chúng tôi chỉ tập trung vào lối chơi của mình, tiếp tục phát huy bản sắc và hoàn thiện phong cách thi đấu.

Nếu rời xa triết lý mà chúng tôi theo đuổi, Tây Ban Nha sẽ phải trả giá. Toàn đội cảm thấy thoải mái khi được chơi bóng đúng với bản sắc, kiên định với ý tưởng và không bị cuốn vào những sự khiêu khích."

Trận chung kết dự đoán sẽ là lần cuối Lionel Messi góp mặt tại một kỳ World Cup. Ở tuổi 39, siêu sao người Argentina gần như không còn khả năng thi đấu tại World Cup 2030.

Chia sẻ về ký ức đối đầu Messi, HLV De la Fuente nói: "Tôi gặp Messi khi còn dẫn dắt đội trẻ Sevilla. Lúc tỷ số vẫn là 0-0, cầu thủ theo kèm cậu ấy nhận thẻ phạt, họ ghi liền bốn bàn chỉ trong 15 phút."