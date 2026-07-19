Tây Ban Nha được các chuyên gia dự đoán sẽ không mắc sai lầm như Anh trước Argentina, thay vào đó sẽ làm chủ cuộc chơi, ghi bàn trước và hóa giải được Messi và các đồng đội.

Sau hơn 1 tháng tranh tài, với 103 trận đấu đã diễn ra, chỉ còn lại cuộc chiến cuối cùng – tranh ngôi vương, giữa Tây Ba Nha vs Argentina, là ngày hội World Cup 2026 chính thức khép lại. Ai sẽ lên ngôi, kỳ tích cho Messi và Argentina hay đội trưởng Rodri và các đồng đội của mình sẽ được giơ cao chiếc cúp?

Các chuyên gia tin rằng, ngay cả Lamine Yamal mờ nhạt thì Tây Ban Nha vẫn có cách để thắng Messi và Argentina. Ảnh: Icon Sport

Còn hơn cả trận bán kết đấu Anh - các chuyên gia nghiêng về thầy trò Thomas Tuchel so với Argentina, mức độ đặt niềm tin vào Tây Ban Nha do HLV La Fuente dẫn dắt còn vượt xa hơn thế.

Các nhà chuyên môn dựa trên thực tế, với một Tây Ban Nha sau trận ra quân hòa 0-0 Cape Verde, càng chơi càng hay trong hành trình tiến vào đến trận chung kết World Cup 2026.

Ở trận bán kết thắng 2-0 Pháp vừa qua, cả thế giới phải trầm trồ trước Rodri và các đồng đội, bởi màn trình diễn xuất sắc, gần như vô hiệu hóa hoàn toàn sức mạnh đối phương, khiến bộ 3 tấn công Mbappe – Dembele – Olise chẳng thể làm gì.

Nhưng Argentina không phải là Pháp, và nói như Messi, Tây Ban Nha rất hay, nhưng vũ khúc tango cũng có thế mạnh riêng của mình.

Như ở cuộc đấu với Anh, nhiều người đều tin Tam sư sẽ lần đầu vào chung kết World Cup, sau 60 năm chờ đợi, nhất là khi dẫn trước 1-0 Argentina cho đến phút 85.

Nhưng những khoảnh khắc của Messi và đồng đội đã khiến mọi dự đoán trở thành vô nghĩa.

Chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton, người đã dự đoán Anh thắng 3-1 Argentina, dành lời khen cho Messi và vũ khúc tango, đã lấy vé chung kết ấn tượng, nhưng vẫn quyết định lựa chọn Tây Ban Nha là người chiến thắng.

Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, nhà vô địch ngoài được trao cúp vàng, các thành viên trong đội sẽ nhận được chiếc nhẫn đặc biệt - sẽ được đo theo kích cỡ tay của từng cầu thủ. Ảnh: FIFA

Theo vị này, đoàn quân của La Fuente sẽ kiểm soát cuộc chơi, sẽ đả bại Argentina bằng sự điềm tĩnh, tính toán khôn ngoan hơn.

Tỷ số dự đoán được đưa ra: Tây Ban Nha thắng 2-1 Argentina.

Đây cũng là kết quả được các chuyên gia chọn nhiều nhất (6/13) ở chung kết World Cup 2026, khi cả 3 chuyên gia của ESPN cùng Sportsmole và Goal đều dự đoán Tây Ban Nha 2-1 Argentina.

Bàn luận về trận đấu, có 8/9 chuyên gia ESPN dự đoán Tây Ban Nha thắng, Ngoài 3 chuyên gia chọn kết quả như trên, số còn lại lần lượt chọn Tây Ban Nha thắng 3-1 (3 người), 4-1 và 2-0.

Chỉ duy nhất 1 chuyên gia ESPN đặt niềm tin vào Messi, dự đoán Argentina thắng 2-1 Tây Ban Nha, với đánh giá: “Thật khó có thể tưởng tượng Argentina không giành được chức vô địch sau màn trình diễn ấn tượng từ đầu giải”.

Và một chuyên gia khác đặt niềm tin vào thầy trò Scaloni là Sportskeeda, cũng chọn Argentina thắng 2-1 Tây Ban Nha.

Tổng cộng 11/13 (chiếm gần 85%) chuyên gia dự đoán Argentina thua. Messi và đồng đội một lần nữa cho thấy, số đông đều sai?

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Argentina: E. Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez.

(Nguồn VTV)