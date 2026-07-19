Nhà ngoại cảm Juan Cruz Sirius, người đã dự đoán chính xác hành trình của tuyển Argentina, với các kết quả từ đầu chiến dịch World Cup 2026 đến nay, đã đưa ra những lời ‘tiên tri’ về trận chiến tranh ngôi vương giữa thầy trò Lionel Scaloni với tuyển Tây Ban Nha.

Theo vị này, chung kết World Cup 2026, Argentina vs Tây Ban Nha sẽ diễn ra vô cùng căng thẳng, không dành cho những người yếu tim và được quyết định bởi những chi tiết nhỏ. Trận đấu có thể kéo dài hơn 90 phút.

Messi và Argentina được 'tiên tri' sẽ giành chiến thắng trước Tây Ban Nha. Ảnh: AI

Juan Cruz Sirius cũng ‘phán’ cuộc chạm trán tranh ngôi lần này, sẽ không có nhiều bàn thắng (như World Cup 2022), thay vào đó tỷ số rất sít sao, bởi thế trận rất cân bằng trên sân. Cả 2 đội đều hay, nhưng theo nhà ngoại cảm này, Argentina có “lợi thể hơn một chút”, ở góc độ chiêm tinh học, để bước lên bục vinh quang.

Ông nhấn mạnh, vị trí của mặt trăng vào ngày diễn ra trận chung kết, cũng tương tự như khi Argentina bước vào đấu Pháp tại Qatar 4 năm trước.

Nói dễ hiểu hơn, vận của HLV Lionel Scaloni “đỏ” hơn người thầy của mình – thuyền trưởng Luis de La Fuente, với những sao may mắn độ mệnh Messi, Lautaro Martinez,…

Một nhà ngoại cảm khác là Jose Fuentes, người đã chỉ đích danh Enzo Fernandez sẽ đóng vai trò nổi bật để cùng Argentina vượt qua Anh, lấy vé chung kết World Cup, nhắc lại những gì đã sớm “nhìn” thấy: Argentina ẵm cúp trở về nhà!

“Hành trình chinh phục World Cup 2026 của Argentina sắp hoàn tất rồi. Họ sẽ làm nên lịch sử, vô địch giải đấu lần thứ 2 liên tiếp.

Bóng đá hiện đại ngày nay cho thấy, để bảo vệ được danh hiệu vô địch thế giới gần như là bất khả thi. Nhưng điều này không đúng với Messi và các đồng đội.

Tôi “thấy”mọi thứ đều nghiêng về phía Argentina. Chúng ta sắp đến đích rồi, chuẩn bị cho lễ ăn mừng ở Buenos Aires. Người dân Argentina sẽ có thêm một chiếc cúp vàng thế giới nữa”.

Liệu những ‘tiên tri’ dành cho Messi và Argentina có trở thành hiện thực, hay người Tây Ban Nha sẽ ‘đánh bật’ lại những điều đó? Chúng ta hãy cùng chờ xem!

(Nguồn VTV)