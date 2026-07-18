Ở World Cup 2026, Argentina là đội ghi nhiều bàn thắng muộn nhất giải đấu. Trong cả 7 trận, họ đều ghi bàn trong 15 phút cuối, và gần 60% bàn thắng đến ở khoảng thời gian này.

Nhiều pha lập công mang ý nghĩa quyết định, giúp tập thể của HLV Lionel Scaloni giành vé vào chung kết gặp Tây Ban Nha (2h ngày 20/7).

Lautaro Martinez ghi bàn vào lưới Anh. Ảnh: AFA

Chiến thắng 2-1 trước Anh ở bán kết, nhờ công Enzo Fernandez (85’) và Lautaro Martinez (90’+2), chỉ là sự nối dài của xu hướng đã theo Argentina từ đầu giải.

Argentina luôn chơi hay nhất và tạo ra nhiều cơ hội nhất ở giai đoạn cuối, khi thể lực đôi bên đều suy giảm.

Chính lúc ấy, đoàn quân của Scaloni tăng tốc, chấp nhận mạo hiểm và tìm thấy bàn thắng.

Những con số phản ánh rất rõ điều đó: trong 19 bàn thắng tại World Cup 2026, có tới 12 bàn được ghi trong 15 phút cuối, nhiều bàn xuất hiện khi Argentina đang bị dẫn trước hoặc cần ghi bàn để tránh phải bước vào hiệp phụ hay loạt sút luân lưu.

Lionel Messi là nhân vật trung tâm. Trong trận ra quân gặp Algeria, đội trưởng Argentina hoàn tất hat-trick bằng cú sút chân trái uy lực từ rìa vòng cấm ở phút 76, ấn định chiến thắng 3-0.

Vài ngày sau, trận Áo, Messi lại ghi bàn ở phút 90+5, khép lại thắng lợi 2-0 và đưa Argentina vào vòng knock-out. Trận Jordan, anh thực hiện thành công cú đá phạt trực tiếp ở phút 80 để ấn định chiến thắng 3-1.

Bước vào knock-out, thử thách lớn hơn cũng kéo theo khả năng phản ứng mạnh mẽ hơn của Argentina.

Ở vòng 1/16, Cabo Verde kéo trận đấu vào hiệp phụ. Lisandro Martinez ghi bàn rồi Cuti Romero đánh đầu khiến Diney Borges phản lưới, mang về chiến thắng 3-2.

Đến vòng 1/8 gặp Ai Cập, Argentina tạo nên một trong những cuộc lội ngược dòng đáng nhớ nhất lịch sử World Cup. Romero (79’), Messi (83’), Enzo Fernandez (90’+3) lần lượt ghi bàn trong trận thắng 3-2.

Messi là chuyên gia những phút cuối, từ ghi bàn đến kiến tạo. Ảnh: Clarin

Tứ kết, Julian Alvarez (112’) và Lautaro Martinez (120’+1) ghi liên tiếp 2 bàn trong hiệp phụ thứ hai, phá vỡ hàng thủ Thụy Sĩ (3-1).

Sau trận thắng Anh, Scaloni lý giải: “Đội bóng này chơi hay hơn khi rơi vào khó khăn. Khi chúng tôi gặp khó và đối thủ bắt đầu chững lại đôi chút, chúng tôi thấy cơ hội và sẽ lao tới bằng mọi giá”.

Các cầu thủ Argentina cũng cho rằng sức mạnh ấy đến từ sự kiên nhẫn và niềm tin vào việc tiếp tục tìm kiếm bàn thắng, bất chấp hoàn cảnh bất lợi.

Khi được hỏi về màn ngược dòng ở bán kết, Messi nhấn mạnh đến “bản lĩnh và tinh thần” toàn đội. Anh cho rằng Argentina luôn kiên nhẫn và biết “đọc thời điểm của trận đấu”.

Những thống kê này khiến Tây Ban Nha phải thận trọng trong trận chung kết ở MetLife.