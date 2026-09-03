HLV Anthony Hudson đang đứng trước giai đoạn có thể quyết định tương lai cùng tuyển Thái Lan, với 3 giải đấu liên tiếp gồm FIFA ASEAN Cup 2026, King’s Cup và Asian Cup 2027.

Theo Daily News, Hudson từng giải thích những kết quả không như kỳ vọng thời gian qua xuất phát một phần từ vấn đề lực lượng.

Thái Lan sẽ gặp lại Việt Nam cuối tháng này. Ảnh: S.N

Thái Lan hòa Kuwait và Trung Quốc trong dịp FIFA Days tháng 6, trước khi về nhì ở ASEAN Cup 2026 khi thất bại chung cuộc 2-4 trước Việt Nam.

Tại ASEAN Cup, giải không diễn ra trong FIFA Days và lại nằm trước thời điểm Thai League khởi tranh, nhiều CLB không muốn nhả cầu thủ.

Chính vì thế, nhà cầm quân người Anh không có điều kiện chuẩn bị đội hình tốt nhất.

Tuy nhiên, lý do này sẽ khó được chấp nhận ở những giải tiếp theo. FIFA ASEAN Cup diễn ra từ 26/9 đến 5/10 tại Indonesia, đúng dịp FIFA Days, cho phép Thái Lan triệu tập lực lượng mạnh.

“Voi chiến” lần lượt gặp Pakistan (ngày 26/9), Việt Nam (29/9) và Philippines (2/10). Hudson cho rằng Thái Lan sẽ phải “nghiêm túc hơn”.

Daily News đặc biệt nhấn mạnh cuộc tái đấu Việt Nam. Sau những thất bại gần đây, tờ báo viết Thái Lan “không thể thua nữa”, nhất là khi Hudson đã có điều kiện sử dụng những cầu thủ tốt nhất.

Sau FIFA ASEAN Cup, Thái Lan dự King’s Cup vào tháng 11, gặp những đối thủ gồm Oman, Bahrain và Tajikistan.

Đây được xem là bước hoàn thiện đội hình trước Asian Cup 2027, nơi họ rơi vào bảng khó với Nhật Bản, Qatar và Indonesia.

Uy tín của HLV Hudson giảm sút. Ảnh: FAT

Asian Cup vốn được Hudson xác định là mục tiêu quan trọng nhất. Tuy nhiên, Daily News cho rằng ông chưa chắc có thể chờ đến giải đấu này nếu Thái Lan tiếp tục gây thất vọng.

“Nếu vẫn vấp ngã, cũng chưa chắc Hudson sẽ được làm tiếp”, bài báo nhận định, đồng thời cho rằng LĐBĐ Thái Lan có thể không chịu nổi sức ép dư luận.

Vì vậy, FIFA ASEAN Cup, đặc biệt là trận gặp Việt Nam ngày 29/9, có thể trở thành bài kiểm tra quan trọng đối với tương lai Hudson.

Nếu màn trình diễn không đủ thuyết phục, bóng đá Thái Lan vẫn còn hơn ba tháng trước Asian Cup để thực hiện một cuộc thay đổi trên ghế HLV trưởng.