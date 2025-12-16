"U22 Việt Nam là một đội bóng tốt, thuộc tốp đầu khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi dự đoán trước khả năng đối đầu với họ ở trận chung kết SEA Games 33.

U22 Thái Lan muốn chứng minh bản thân, bởi lần trước ở giải U23 Đông Nam Á 2025, chúng tôi để thua trước Indonesia trên chấm luân lưu ở bán kết. Lần này, đội vào tới chung kết và được thi đấu trên sân nhà. U22 Thái Lan đặt mục tiêu giành HCV. Nếu muốn trở lại vị trí số 1 Đông Nam Á, chúng tôi phải đối đầu với những đội bóng mạnh và đánh bại họ", HLV Thawatchai Damrong Ongtrakul khẳng định.

HLV U22 Thái Lan đánh giá cao U22 Việt Nam.

Ở bán kết, U22 Thái Lan vất vả đánh bại U22 Malaysia 1-0 nhờ pha đá phạt mẫu mực ở phút thứ 8 của Yotsakorn Burapha. Đánh giá về trận đấu này, HLV Thawatchai cho biết: "Điều quan trọng là chúng tôi đạt được mục tiêu vượt qua vòng bán kết để lọt vào chung kết SEA Games 33, tranh HCV.

Nếu U22 Thái Lan cần cải thiện điều gì thì đó chính là việc phục hồi thể lực. Tôi nói chuyện với các cầu thủ rằng, dù đối đầu với đội nào cũng không được phép sợ hãi. Chúng tôi chỉ có hai ngày trước trận chung kết. Nhiều cầu thủ bị quá tải về thể chất. Tôi cố gắng bảo vệ các cầu thủ bằng cách hạn chế thời gian ra sân của họ".

Trận chung kết giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 19/12 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Song Ngư (từ Bankok, Thái Lan)

