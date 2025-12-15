Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33 - Cập nhật lịch thi đấu trận chung kết và tranh HCĐ bóng đá Nam SEA Games 2025, đầy đủ và chính xác.
Video Văn Thuận mở tỷ số cho U22 Việt Nam
Video Thanh Nhàn đá phạt tinh quái ấn định tỷ số cho 2-1
Văn Thuận và Thanh Nhàn cùng nhau tỏa sáng khi vào sân trong hiệp hai giúp U22 Việt Nam vượt qua U22 Philippines để giành vé vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33.