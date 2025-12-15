Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, với không ít cơ hội bỏ lỡ cùng những cái ôm đầu thất vọng, cuối cùng U22 Việt Nam đã tạo nên hai khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc, khi Văn Thuận và Thanh Nhàn liên tiếp ghi bàn, mang về chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines ở bán kết SEA Games 33.

Trong tư thế người chiến thắng, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi hôm nay thắng U22 Philippines để tiến tới chung kết. Tôi rất tự hào vì các cầu thủ của chúng tôi đã chiến đấu tới phút cuối cùng và không bao giờ bỏ cuộc.

HLV Kim Sang Sik hài lòng với sự thể hiện của các học trò

Tôi cũng xin gửi lời cám ơn tới người hâm mộ đã tới sân cổ vũ cũng như những khán giả tại Việt Nam. Nhờ nguồn động viên to lớn này chúng tôi mới có thể vượt qua khó khăn và chiến thắng”.

Theo HLV Kim Sang Sik, cả U22 Việt Nam và U22 Philippines đều nỗ lực hết mình và tạo nên một trận đấu hay.

“Tuy nhiên, chúng tôi đã may mắn hơn nên có được chiến thắng”, chiến lược gia người Hàn Quốc phân tích. “Nếu phải chấm điểm với thang điểm 100, tôi sẵn sàng cho các cầu thủ của tôi 100 điểm, thậm chí 120 điểm bởi họ xuất sắc về mọi mặt, từ sự chuẩn bị thể chất, tinh thần đến ý chí chiến đấu”.

Về trận chung kết sắp tới, HLV Kim Sang Sik cho hay, dù gặp bất cứ đối thủ nào, U22 Thái Lan hay U22 Malaysia, đội bóng của ông cũng sẽ chiến đấu hết mình để có thể sở hữu tấm huy chương Vàng.

Ông thầy người Hàn tiếp tục: “Chúng tôi (đội tuyển Quốc gia Việt Nam) cũng đã chơi trận chung kết ở sân Rajamangala vào tháng 1 năm nay, nay tiếp tục được quay lại sân này để đá trận chung kết khác thực sự rất vui.

Tôi từng nói rằng không có ngọn núi nào là ta không thể vượt qua, chúng ta có thể trở thành đội bóng chiến thắng. Ở trận đấu này, dù đối thủ là ai, chỉ cần chúng tôi chuẩn bị kỹ càng và thi đấu theo đúng kế hoạch, chúng tôi hoàn toàn có khả năng là đội đăng quang.

U22 Việt Nam được chấm 120 điểm

Tôi vẫn nói với các cầu thủ, SEA Games 33 là giải đấu chúng ta sẽ chiến đấu vì danh dự của đất nước. Vì vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng và cố gắng giành chiến thắng”.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik cũng ca ngợi Đình Bắc “đã thi đấu rất chăm chỉ, nỗ lực hết mình, tạo năng lượng tốt cho toàn đội”, đồng thời tiết lộ trước trận đấu đã gặp riêng cầu thủ của CAHN và nói rằng không nên hài lòng với vị trí hiện tại, mà phải thi đấu với những mục tiêu cao hơn.

“Đình Bắc đã đáp ứng đúng tinh thần mà tôi yêu cầu và thi đấu tốt. Cậu ấy có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại V-League nhưng tôi cũng nói rằng cậu ấy nên thử thách mình ở những giải đấu cao hơn như ở Châu Âu, Nhật Bản hay K-League”, ông nhận định.

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra ngày 18/12 tại sân Rajamangala, hai ngày trước Lễ bế mạc đại hội thể thao Đông Nam Á 2025.

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)