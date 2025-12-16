1. Trước trận bán kết, U22 Philippines được đánh giá là một đối thủ khó lường khi thể hiện phong độ ấn tượng ở vòng bảng SEA Games 33. Giới chuyên môn và người hâm mộ đều dự báo U22 Philippines có thể gây ra nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm thực chiến dày dạn, được trui rèn qua nhiều giải đấu quốc tế cùng với quỹ thời gian chuẩn bị lâu dài, niềm tin vẫn đặt vào U22 Việt Nam. Tất cả đều tin rằng, dù khó khăn, U22 Việt Nam vẫn biết cách chiến thắng trong 90 phút.

Thực tế trận bán kết diễn ra đúng kịch bản: U22 Việt Nam đánh bại U22 Philippines 2-0 và tiến gần hơn tấm HCV SEA Games 33 sau 2 pha lập công ở những phút cuối trận của Văn Thuận, Thanh Nhàn.

U22 Việt Nam chiến thắng

2. Dù tỷ số là 2-0, nhưng U22 Việt Nam đã có một chiến thắng không hề dễ dàng, nếu chẳng muốn nói là rất vất vả. Một phần lớn sự khó khăn này tới từ sự tiến bộ đáng ngạc nhiên của U22 Philippines.

U22 Philippines trình diễn lối chơi được tổ chức tốt, từ phòng ngự kín kẽ và kỷ luật, cho đến khả năng chuyển trạng thái sang phản công nhanh và nguy hiểm với một số cái tên xuất sắc, đặc biệt là Mariona với kỹ thuật và tốc độ đáng gờm.

Tuy nhiên, sự chật vật ấy lại đến từ chính việc U22 Việt Nam không tạo ra được thế trận như mong muốn. Lối chơi của đoàn quân HLV Kim Sang Sik vẫn thiếu ấn tượng, các bài tấn công quen thuộc và dễ đoán, tỉ lệ chuyền hỏng nhiều.

Trong điều kiện khả năng sáng tạo thấp vì Đình Bắc bị đối thủ bắt chặt càng khiến U22 Việt Nam tỏ ra lúng túng và bế tắc ở phương án tìm kiếm giải pháp tấn công, hãm thành.

3. Sau trận bán kết, điều khiến người hâm mộ hài lòng nhất chính là kết quả. U22 Việt Nam vào chung kết, đúng lộ trình và đúng mục tiêu.

Nhưng là rất khó khăn

Còn đánh giá khách quan, lối chơi và hiệu quả thể hiện trên sân chưa tương xứng với một đội bóng giàu kinh nghiệm, được chuẩn bị kỹ lưỡng và mang khát vọng chinh phục HCV SEA Games 33 như U22 Việt Nam.

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn thể hiện một bộ mặt thiếu ổn định, dựa nhiều vào khoảnh khắc cá nhân hơn là một hệ thống chiến thuật nhuần nhuyễn.

Đương nhiên, nếu tiếp tục thể hiện phong độ và lối chơi dễ bị bắt bài như đã trình diễn, bài toán trận chung kết đụng Thái Lan không hề đơn giản. Nhưng dù sao, U22 Việt Nam vẫn chiến thắng để ít nhất tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 còn nằm trong tầm tay hơn là nhận thất bại ở trận bán kết.

