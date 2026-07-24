“Chúng tôi phải đối đầu với một đội bóng rất mạnh. Tuyển Việt Nam sở hữu những cầu thủ chất lượng, không chỉ ba cầu thủ trên hàng công mà là cả một tập thể.

Chúng tôi mắc một số sai lầm và phải trả giá bằng cả trận đấu, nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Tuyển Việt Nam thi đấu rất hay và trình diễn một phong độ vượt trội. Tôi nghĩ họ giải quyết trận đấu ngay từ sớm trong hiệp một”, HLV Jose Pedro phát biểu sau trận Timor Leste thua tuyển Việt Nam 0-7 ngày ra quân ASEAN Cup 2026.

Timor Leste thua tâm phục, khẩu phục. Ảnh: Phan Ích

"Đội bóng của tôi còn rất trẻ. Các học trò của tôi cần phát triển, cần cải thiện và cần trưởng thành hơn. Chúng tôi phải đối mặt với những trận đấu như thế này để tiến bộ và vươn lên. Chỉ bằng cách trải qua những sai lầm, đội bóng mới học hỏi và không lặp lại chúng trong tương lai gần. Đây thực sự là một trận đấu vô cùng khó khăn”, HLV Jose Pedro nói thêm.

"Tôi nghĩ tôi không phải người duy nhất dự đoán trước được kịch bản này. Khi chúng tôi đối đầu với những đội bóng mạnh như tuyển Việt Nam, mọi thứ thực sự rất khó khăn. Tôi cũng muốn dành sự tôn trọng cho tuyển Việt Nam vì tôi cảm nhận được sự tôn trọng mà họ dành cho chúng tôi. Họ không cất các trụ cột trên băng ghế dự bị. Khi phải thi đấu với những cầu thủ chất lượng như vậy, thử thách là vô cùng lớn.

Chúng tôi sẽ bay sang Singapore vào ngày mai. Đội bóng vẫn còn một buổi tập vào buổi sáng. Tôi cố gắng chuẩn bị cho các cầu thủ theo cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên, trọng tâm lớn nhất lúc này là phải quên trận đấu này đi, để nó lại phía sau và hướng tới Singapore. Điều quan trọng nhất hiện tại là giúp các cầu thủ hồi phục trong một khoảng thời gian ngắn", thuyền trưởng Timor Leste chốt lại.

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