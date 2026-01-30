“Đây chắc chắn là một trận đấu rất khó khăn. Họ có HLV mới. Lối chơi của Thái Lan giống với nhiều đội ở giải VĐQG khi thi đấu với cường độ cao và thiên về các pha tấn công trực diện. Trước đây, khi còn HLV người Tây Ban Nha (Rodrigo Miguel), họ chơi kiểm soát bóng nhiều hơn, bình tĩnh và thiên về chiều ngang", HLV Diego Giustozzi đánh giá về đối thủ trước trận cuối bảng B, giải futsal châu Á 2026.

Khẳng định Thái Lan là một trong những đội tuyển lớn của futsal châu Á, nhưng HLV Diego Giustozzi đặt niềm tin hoàn toàn vào các học trò, ông nói: “Tôi có niềm tin vào các cầu thủ. Chúng tôi hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, vì thế áp lực được giải tỏa. Đội hình của chúng tôi còn rất trẻ, nhiều cầu thủ lần đầu tham dự một giải đấu cấp châu lục của AFC.

HLV Diego Giustozzi rất tự tin. Ảnh: VFF

Lúc này, đội bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái hơn, tận hưởng trận đấu và hướng tới mục tiêu giành chiến thắng để đứng đầu bảng. Thái Lan chắc chắn chuẩn bị rất kỹ để hạn chế chúng tôi, và tuyển futsal Việt Nam cũng có sự chuẩn bị tương tự để phong tỏa họ”.

“Mục tiêu tiếp theo của tôi là đưa đội vào tới bán kết. Tôi hiểu điều đó rất khó, bởi trình độ giữa các đội ở châu Á hiện nay không còn quá chênh lệch. Chúng tôi là một tập thể mới, và mục tiêu dài hạn là giành quyền tham dự kỳ World Cup tiếp theo. Tuy nhiên, tôi tin rằng đội bóng đang có sự cân bằng tốt, đặc biệt ở tuyến giữa, và có thể duy trì sự tập trung trong suốt 40 phút. Với điều đó, chúng tôi hoàn toàn có khả năng cạnh tranh và đánh bại các đội mạnh ở châu Á”, chiến lược gia người Argentina tự tin nói.

Ở tứ kết, tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp 1 trong 2 đội là Indonesia hoặc Iraq. Khi được hỏi về lựa chọn, HLV Diego Giustozzi cho rằng, ông muốn gặp Iraq hơn. “Hai đội có phong cách rất khác nhau. Iraq sở hữu những cầu thủ có thể hình tốt, kỹ thuật và sức mạnh cao. Indonesia thì chơi khá giống chúng tôi, thiên về tốc độ, cường độ và lối chơi trực diện. Hiện tại, Indonesia là một đội rất mạnh của châu Á và họ thi đấu trước khoảng 15.000 khán giả nhà. Vì vậy, nếu được lựa chọn, tôi thích gặp Iraq hơn, không phải vì chất lượng đội bóng, bởi hai đội là tương đương, mà sẽ thuận lợi hơn so với bầu không khí cuồng nhiệt của khán giả nếu đấu Indonesia”, HLV Diego Giustozzi đánh giá.

Trận tuyển futsal Việt Nam vs Thái Lan lăn bóng và lúc 15h ngày 31/1.