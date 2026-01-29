Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT futsal Thái Lan đã đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng vượt trội và dồn ép Kuwait liên tục. Tuy nhiên, trong nửa đầu hiệp một, đại diện Tây Á phòng ngự tập trung, kỷ luật, khiến các chân sút “Voi chiến” gặp nhiều khó khăn trong khâu dứt điểm.

Phải đến phút 16, thế bế tắc mới được khai thông khi Osamanmusa tỏa sáng với pha xử lý và dứt điểm chuẩn xác. Chỉ hai phút sau, ngôi sao này tiếp tục nhân đôi cách biệt, giúp Thái Lan bước vào giờ nghỉ với lợi thế rõ rệt.

Sang hiệp hai, Kuwait không còn giữ được sự tập trung cần thiết. Thái Lan tận dụng triệt để khoảng trống, triển khai lối chơi tấn công tốc độ và ghi thêm bốn bàn thắng.

Riêng Osamanmusa hoàn tất cú “poker” ấn tượng, trở thành tâm điểm của trận đấu. Bàn thắng duy nhất của Kuwait đến từ tình huống phản lưới của Narongsak Wingwon, nhưng không đủ để thay đổi cục diện.

Chiến thắng 6-1 giúp Thái Lan có 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, dẫn đầu bảng B nhờ hiệu số vượt trội và sớm cùng ĐT futsal Việt Nam giành vé vào tứ kết. Trận đối đầu trực tiếp giữa hai đội ở lượt cuối sẽ quyết định ngôi nhất bảng.

Ghi bàn:

Kuwait: Narongsak Wingwon 30' (phản lưới)

Thái Lan: Osamanmusa 16', 18', 22', 31', Sarawut Phalaphruek 25', Itticha 36'