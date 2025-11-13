U22 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải giao hữu China Panda Cup 2025 khi đánh bại chủ nhà U22 Trung Quốc 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Minh Phúc ở phút 81.

Đánh giá về trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: "Tôi chúc mừng các cầu thủ U22 Việt Nam. Đây là trận đấu mà cả đội thể hiện tinh thần chiến đấu, sự tổ chức và bản lĩnh trong suốt 90 phút. Chiến thắng 1–0 không chỉ là kết quả, mà còn là phần thưởng cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc và tuân thủ đấu pháp".

U23 Việt Nam thi đấu với sự kỷ luật, gắn kết.

HLV Hồng Vinh cho rằng yếu tố làm nên chiến thắng cho U22 Việt Nam trước chủ nhà U22 Trung Quốc là khả năng gây áp lực tầm cao, chuyển trạng thái nhanh và phòng ngự nhóm hiệu quả. Những mảng miếng này đều được U22 Việt Nam rèn kỹ trong giai đoạn tập huấn vừa qua.

“Trước đây, chúng ta thường bị cuốn theo nhịp chơi của đối thủ. Nhưng đến trận đấu này, U22 Việt Nam chủ động gây áp lực, giữ cự ly đội hình và kiểm soát tốt thế trận. Các cầu thủ thi đấu kỷ luật, kiên nhẫn và bản lĩnh, đặc biệt trong những thời điểm then chốt cuối trận. Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng đã phân tích kỹ đối thủ và điều chỉnh chiến thuật linh hoạt, giúp các cầu thủ thực hiện đúng ý đồ trên sân", ông Vinh nhấn mạnh.

U23 Việt Nam trưởng thành sau từng trận đấu.

Dù giải đấu còn 2 trận đấu rất được chờ đợi, nhưng HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh chiến thắng trước U22 Trung Quốc là bước chạy đà quan trọng của tuyển U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

“Chiến thắng trước chủ nhà U22 Trung Quốc cho thấy U22 Việt Nam đang đi đúng hướng, từng bước trưởng thành và gắn kết hơn”, ông Đinh Hồng Vinh chốt lại.

Sau trận ra quân, U22 Việt Nam tạm đứng thứ 2 BXH do kém hiệu số U22 Hàn Quốc. Ở hai trận tiếp theo, U22 Việt Nam U22 Uzbekistan vào lúc 14h30 ngày 15/11.