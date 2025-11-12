Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc: Văn Bình cứu thua xuất sắc Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc, thuộc khuôn khổ Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025.

Trận khai màn Panda Cup 2025 giữa U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan diễn ra căng như dây đàn, đúng chất màn so tài giữa hai nền bóng đá mạnh của châu Á.

Dù được đánh giá cao hơn nhờ thắng 3-1 ở lần gặp hồi tháng 3, U22 Hàn Quốc vẫn gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn của đại diện Trung Á.

U22 Uzbekistan thua U22 Hàn Quốc ở trận ra quân - Ảnh: Asean Football News

Dưới sự chỉ huy của đội trưởng 19 tuổi Dilshod Abdullaev - tài năng trẻ đang khoác áo Pakhtakor, U22 Uzbekistan khóa chặt các hướng tấn công của đối thủ.

Suốt 45 phút đầu tiên, Hàn Quốc dù kiểm soát thế trận và liên tục bắn phá khung thành vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ áo trắng.

Bước sang hiệp 2, U22 Hàn Quốc đẩy cao nhịp độ và sự kiên trì cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 56. Từ pha phối hợp nhanh bên cánh phải, Jung Seung Bae (Suwon FC) dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số. Có bàn dẫn, đội bóng Đông Bắc Á chủ động làm chậm nhịp để giữ thế trận.

Những nỗ lực tấn công muộn màng của Uzbekistan không mang lại hiệu quả, và đến phút 88, cầu thủ vào sân thay người Kim Hyun Jun ấn định chiến thắng 2-0.

Kết quả này giúp U22 Hàn Quốc thêm tự tin trước cuộc chạm trán chủ nhà U22 Trung Quốc, trong khi U22 Uzbekistan sẽ thử sức với U22 Việt Nam ở lượt đấu tới.

Ghi bàn: Jung Seung Bae 56', Kim Hyun Jun 88'

Đội hình xuất phát:

U22 Hàn Quốc: Moon Hyunho, Jung Seung Bae, Jang Seok Hwan, Jeong Jae Sang, Kang Seong Jin, Kim Do Hyun, Kim Dong Jin, Kim Han Seo, Lee Geon Hee, Park Jun Seo, Shin Min Ha.

U22 Uzbekistan: Murkaev, Khamidov, Khayrullaev, Tukhsanov, Rahimov, Rejabaliev, Tulkunbekov, Karimov, Abdullaev, Ibraimov, Haydarov.