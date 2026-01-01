Dù dành sự tôn trọng cao nhất cho U23 Việt Nam, đồng thời đá phòng ngự phản công hiệu quả, nhưng U23 UAE vẫn không thể đánh bại được đội bóng áo đỏ, đành chấp nhận thua 2-3 sau 120 phút, chính thức dừng cuộc chơi tại VCK U23 châu Á 2026.

"Chúng tôi muốn vào bán kết, nhưng bất thành. Các cầu thủ U23 UAE cống hiến hết mình. Dù đội có buồn nhưng có thể tự hào với những gì mà mình làm tại giải", HLV Marcelo Broli nói về thất bại của U23 UAE trước U23 Việt Nam.

HLV Marcelo Broli thừa nhận U23 Việt Nam chơi hay hơn và thắng xứng đáng. Ảnh: AFC

Đánh giá về trận đấu, thuyền trưởng U23 UAE cho biết: "Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Chúng tôi khiến U23 Việt Nam, đội rất mạnh trong việc chuyển đổi trạng thái, không có bất kỳ cơ hội nào từ cách chơi như vậy. Tuy nhiên họ có những cá nhân tỏa sáng và giành chiến thắng".

"U23 UAE có nhiều cơ hội để phát triển. Chúng tôi biết cách vượt qua khó khăn. UAE phải luôn đánh giá cao các giải đấu trẻ quốc tế, đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ để họ trưởng thành, có cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Họ cần tiếp tục tích lũy thêm kinh nghiệm, rút ra những bài học bổ ích từ những giải đấu như thế này", HLV Marcelo Broli chốt lại.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn