Trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) đã có bài đánh giá đầy ấn tượng về màn ngược dòng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026.

AFC viết: “Đây là lần thứ ba may mắn mỉm cười khi Việt Nam vượt qua thử thách cực kỳ khắc nghiệt để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch, sau chiến thắng 3-2 trước UAE trong hiệp phụ.”

U23 Việt Nam đang tiếp tục viết nên câu chuyện đầy cảm hứng tại U23 châu Á 2026 - Ảnh: Ted Trần

Nhận định này cho thấy AFC đánh giá rất cao tinh thần thi đấu kiên cường, không bỏ cuộc của thầy trò HLV Kim Sang Sik, đặc biệt trong bối cảnh U23 Việt Nam liên tục bị thử thách bởi thể hình, thể lực và lối chơi giàu sức mạnh của đại diện Tây Á.

Không chỉ trên trang chủ, cảm xúc ấy còn được thể hiện rõ ràng trên mạng xã hội. Ngay sau trận đấu, trang AFC Asian Cup đăng dòng trạng thái vỏn vẹn 6 từ: “Tái hiện Thường Châu tuyết trắng!! 👏”.

Ảnh chụp màn hình

Cách ví von giàu hình ảnh này lập tức gợi nhớ tới kỳ tích lịch sử năm 2018, khi bóng đá Việt Nam gây chấn động châu lục bằng tinh thần quả cảm của lứa Quang Hải, Bùi Tiến Dũng,... dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo.

Từ góc nhìn của AFC, chiến thắng trước U23 UAE không đơn thuần là một trận tứ kết. Đó là minh chứng cho bản lĩnh, niềm tin và khát vọng vươn tầm của U23 Việt Nam, đội bóng đang tiếp tục viết nên câu chuyện đầy cảm hứng tại U23 châu Á 2026.

