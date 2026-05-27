Sáng 27/5, VFF chính thức có văn bản phản hồi CLB Thể Công Viettel liên quan đến tình huống gây tranh cãi trong trận đấu gặp PVF-CAND tại vòng 24 LPBank V-League. Qua quá trình đánh giá chuyên môn, VFF kết luận quyết định thổi phạt đền của trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ là chưa chính xác, đồng thời đưa ra hình thức xử lý cụ thể.

Trước đó, ở phút 20, từ đường chuyền của đồng đội, sau một nhịp khống chế bóng và chuẩn bị thực hiện động tác đá bóng, Hà Văn Việt (PVF-CAND) của đội PVF-CAND ngã trong vòng cấm của Thể Công Viettel. Pha quay chậm cho thấy cầu thủ đội khách tự vấp ngã chứ không có ai tác động.

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ mắc sai sót nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trọng tài Trần Ngọc Nhớ xác định hậu vệ đội chủ nhà phạm lỗi và cho đội PVF-CAND được hưởng phạt đền, sau đó ghi bàn mở tỉ số. Điều đáng nói, dù xem VAR và có nhiều góc quay thuận lợi, nhưng trọng tài Nhớ vẫn cho rằng hậu vệ Thể Công Viettel phạm lỗi.

Theo VFF, đây là quyết định sai lầm của trọng tài. VFF sẽ thực hiện việc tạm dừng phân công nhiệm vụ đối với trọng tài này theo đúng quy định, hướng dẫn của các tổ chức bóng đá quốc tế cũng như các quy chế hiện hành của VFF.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh cam kết tiếp tục theo sát công tác trọng tài nhằm bảo đảm tính trung thực, khách quan và chất lượng chuyên môn của giải đấu.

Như vậy, trọng tài Trần Ngọc Nhớ nhận án kỷ luật từ Ban trọng tài VFF, nhiều khả năng là phải nghỉ tới hết mùa giải. Trong khi đó, với quả phạt đền oan, Thể Công Viettel chỉ có thể giành được 1 điểm sau trận hòa 1-1 với PVF-CAND.