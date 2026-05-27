“Tôi chỉ bộc lộ cảm xúc khi học trò cản được quả penalty chứ không nhằm vào ai cả. Tôi nhận án kỷ luật còn tình huống trọng tài cho phạt đền thì sao?”, HLV Văn Sỹ Sơn bức xúc.

HLV trưởng SLNA cho rằng mức kỷ luật cấm chỉ đạo 2 trận là quá nặng trong bối cảnh đội bóng vừa hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Ông để ngỏ khả năng gửi đơn khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại VFF.

Trước đó, Ban kỷ luật VFF ra quyết định cấm chỉ đạo 2 trận và phạt tiền 10 triệu đồng với HLV Văn Sỹ Sơn của SLNA vì phản ứng thiếu chuẩn mực trong trận gặp Becamex TP.HCM ở vòng 24 V-League 2025/26.

Tình huống xảy ra khi HLV Văn Sỹ Sơn quay lên khán đài và có những biểu cảm gây tranh cãi sau pha cản phá phạt đền của thủ môn Cao Văn Bình.

Sự bức xúc của thuyền trưởng SLNA bắt nguồn từ việc trọng tài FIFA Lê Vũ Linh cho đội chủ nhà Becamex Bình Dương hưởng penalty. Điều đáng nói là vị vua áo đen đã không trực tiếp tham khảo công nghệ VAR trước khi đưa ra quyết định thổi phạt.

Với án phạt cấm chỉ đạo 2 trận, HLV Văn Sỹ Sơn phải ngồi khán đài trong 2 vòng đấu cuối của mùa giải. Rất may SLNA hiện đã trụ hạng thành công với 27 điểm sau 24 vòng đấu.