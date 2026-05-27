Tối 27/5, CLB nữ Hà Nội I gặp TP.HCM tại chung kết giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026. Do quá hiểu nhau, cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng.

Sau những phút đầu thăm dò nhau, Hà Nội I chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu, tạo ra những cơ hội rõ nét nhưng Vũ Thị Hoa và Ngân Thị Vạn Sự đều không thể tận dụng để mở tỉ số trận đấu.

Hai đội bất phân thắng bại trong 90 phút. Ảnh: VFF

TP.HCM dù nhường thế trận cho đối thủ nhưng cũng đáp trả với những tình huống phản công nhanh và tận dụng những tình huống cố định, trong đó đáng tiếc là cú đá phạt chạm xà ngang của Trần Thị Thu Xuân.

Sang hiệp 2, Hà Nội I vẫn là đội chơi áp đảo, nhưng không thể ghi bàn thắng. Sau 90 phút thi đấu chính thức hòa 0-0, hai đội phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m.

TP.HCM đăng quang đầy cảm xúc. Ảnh: VFF

Ở loạt luân lưu may rủi, Huỳnh Như và các đồng đội là những người bản lĩnh hơn, chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-0, giành Cúp vô địch. Với danh hiệu này, đoàn quân HLV Đoàn Thị Kim Chi lần thứ 5 đăng quang Cúp quốc gia, sau các năm 2020, 2021, 2022 và 2024.

Trước đó ở trận tranh hạng Ba, Thái Nguyên T&T giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Phong Phú Hà Nam, qua đó giành HCĐ giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.