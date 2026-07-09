Thuế cơ sở 4 tỉnh Thanh Hóa vừa hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm 2026.

Theo cơ quan thuế, đối tượng thực hiện là các hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2026 và tự xác định doanh thu cả năm từ 1 tỷ đồng trở xuống.

Doanh thu phải thông báo là doanh thu thực tế phát sinh từ ngày bắt đầu kinh doanh đến hết ngày 30/6.

Người nộp thuế có thể lựa chọn một trong hai hình thức điện tử để gửi thông báo, gồm: qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công ngành thuế tại địa chỉ: dichvucong.gdt.gov.vn.

Khi thực hiện, hộ kinh doanh sử dụng mẫu số 01/TKN-CNKD ban hành kèm theo Thông tư 50/2026 của Bộ Tài chính.

Hộ, cá nhân kinh doanh mới hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2026 có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống phải thông báo doanh thu đúng thời hạn để tránh bị xử phạt. Ảnh: Nguyễn Lê

Cơ quan thuế hướng dẫn quy trình thực hiện gồm 3 bước: ghi chép đầy đủ doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ theo quy định; tổng hợp doanh thu phát sinh đến ngày 30/6; gửi thông báo doanh thu trước ngày 31/7.

Theo lưu ý của cơ quan thuế, hộ kinh doanh thuộc diện doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống vẫn phải thông báo doanh thu và ghi chép sổ sách, dù thuộc trường hợp không phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định.

Bên cạnh đó, người nộp thuế phải thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh chậm nhất cùng thời điểm thông báo doanh thu, tức trước ngày 31/7.

Trường hợp doanh thu trong năm vượt 1 tỷ đồng, hộ kinh doanh phải chuyển sang hình thức kê khai và nộp thuế theo quý, bắt đầu từ quý phát sinh doanh thu vượt ngưỡng.

Ví dụ, tổng doanh thu quý I và quý II đạt 450 triệu đồng, đến quý III phát sinh thêm 650 triệu đồng, nâng tổng doanh thu lên 1,1 tỷ đồng. Khi đó, ngay trong quý III, hộ kinh doanh phải chuyển sang kê khai, nộp thuế theo quy định áp dụng đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 đến 3 tỷ đồng.

Cơ quan thuế khuyến cáo hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đúng thời hạn để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.