An Giang:

Vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Thanh Nhàn ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 4 thủ tục hành chính (TTHC) của Đảng trên môi trường điện tử. Kế hoạch được áp dụng thống nhất tại các tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn tỉnh, trừ các tổ chức đảng thuộc Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Công an tỉnh.

Việc triển khai nhằm thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả 4 TTHC của Đảng trên môi trường điện tử, gồm: chuyển sinh hoạt đảng chính thức; chuyển sinh hoạt đảng tạm thời; thu, nộp đảng phí; lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác.

Tỉnh ủy An Giang yêu cầu quá trình thực hiện bảo đảm chuẩn hóa, số hóa quy trình, hồ sơ, nâng cao tính công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho tổ chức đảng, đảng viên.

Theo kế hoạch, tỉnh An Giang sẽ rà soát, chuẩn hóa thông tin tổ chức đảng, đảng viên; đối soát dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu đảng viên nhằm bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ và đồng bộ với hệ thống thực hiện TTHC của Đảng.

Theo lộ trình, từ ngày 1/7 đến 30/11/2026, 100% đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy An Giang hoàn thành triển khai 4 TTHC của Đảng trên môi trường điện tử. Đảng viên có trách nhiệm cài đặt, đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 theo quy định để thực hiện các thủ tục. Từ tháng 12/2026, 4 TTHC của Đảng sẽ được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Để bảo đảm triển khai hiệu quả, tỉnh An Giang tập trung đào tạo, tập huấn và hỗ trợ người dùng. Trong đó, tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ quản trị hệ thống, cán bộ kỹ thuật và cán bộ hỗ trợ thực hiện TTHC của Đảng, bảo đảm đủ năng lực xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình vận hành.

Tỉnh An Giang sẽ rà soát, chuẩn hóa thông tin tổ chức đảng, đảng viên; đối soát dữ liệu đảng viên trên Cơ sở dữ liệu đảng viên, bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ và đồng bộ với hệ thống thực hiện thủ tục hành chính của Đảng.

Cùng với đó, tỉnh An Giang thiết lập các kênh hỗ trợ kỹ thuật và nghiệp vụ như đường dây nóng, hộp thư điện tử, nhóm hỗ trợ trực tuyến; đồng thời bố trí cán bộ hỗ trợ tại cơ sở trong giai đoạn đầu triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.

Đáng chú ý, nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng số cho đảng viên, An Giang tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng để hướng dẫn trực tiếp tại các xã, phường, đặc khu, nhất là đối với đảng viên cao tuổi hoặc chưa có thiết bị thông minh.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về thực hiện TTHC của Đảng trên môi trường điện tử.

Công tác tuyên truyền được Tỉnh ủy An Giang thực hiện bằng nhiều hình thức như đăng tải trên cổng, trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin nội bộ, tài liệu và video hướng dẫn, hội nghị trực tuyến, các phương tiện thông tin đại chúng cùng các hình thức phù hợp khác, góp phần tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.