Cần Thơ:

Trong kỷ nguyên số, việc phổ biến thông tin về sự cần thiết của chữ ký số, dịch vụ tin cậy và hướng dẫn người dân sử dụng các công cụ số này có ý nghĩa trực tiếp đối với việc giảm nghèo thông tin cũng như giảm nghèo bền vững tại các địa phương.

Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045 đã nêu rõ một mục tiêu cụ thể là tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 70% vào năm 2030.

Góp phần hiện thực hóa mục tiêu nêu trên thông qua việc thảo luận tháo gỡ các tồn tại, điểm nghẽn trong công tác phổ cập chữ ký số cùng dịch vụ tin cậy, ngày 26/8, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia - NEAC, Bộ KH&CN phối hợp với Sở KH&CN thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo “Phát triển chữ ký số và dịch vụ tin cậy khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long” tại Cần Thơ.

Phó Giám đốc NEAC Phạm Quốc Hoàn nhấn mạnh: Người dân, doanh nghiệp phải trở thành đối tượng hưởng lợi lớn nhất từ chữ ký số và dịch vụ tin cậy.

Khẳng định “Không có niềm tin số thì khó có giao dịch số quy mô lớn; không có giao dịch số quy mô lớn thì kinh tế số khó phát triển”, Phó Giám đốc NEAC Phạm Quốc Hoàn cho rằng: Phát triển chữ ký số, hệ sinh thái dịch vụ tin cậy không chỉ là việc của ngành công nghệ. Nhiệm vụ này cần có sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tin cậy, ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ, các nền tảng số và toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp.

Cũng theo ông Hoàn, thời gian tới, cần chuyển mạnh từ tư duy “phát triển chữ ký số” sang “phát triển hệ sinh thái dịch vụ tin cậy”, bao gồm xác thực điện tử, chứng thư chữ ký số, dấu điện tử, dịch vụ cấp dấu thời gian và các dịch vụ tin cậy khác.

“Thước đo thực chất của chuyển đổi số không chỉ nằm ở số lượng chứng thư số được cấp, mà phải được nhìn từ số lượng giao dịch được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số, số quy trình giấy được thay thế và chi phí, thời gian mà người dân, doanh nghiệp thực sự tiết kiệm được”, ông Hoàn nhấn mạnh.

Có cùng quan điểm, ông Nguyễn Hữu Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Cần Thơ cho rằng cách tiếp cận cần được chuyển từ “cấp chữ ký số” sang “sử dụng chữ ký số”, từ “số lượng chứng thư” sang “số lượng giao dịch thực tế”; đồng thời cũng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp sẽ được Sở KH&CN tập trung giai đoạn tới.

Cụ thể, Sở KH&CN sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố triển khai hiệu quả Luật Giao dịch điện tử và các quy định về chữ ký số, dịch vụ tin cậy; đồng thời rà soát các quy trình nghiệp vụ để thúc đẩy thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử, hạn chế tình trạng đã ký số nhưng vẫn phải in và lưu hồ sơ giấy.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở KH&CN thành phố Cần Thơ và NEAC được ký kết tại hội thảo, hướng tới mục tiêu 100% dân số trưởng thành trên địa bàn Cần Thơ có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử.

Bên cạnh đó, phối hợp với NEAC và các tổ chức cung cấp dịch vụ mở rộng ứng dụng chữ ký số vào những lĩnh vực gắn trực tiếp với người dân và doanh nghiệp như dịch vụ công, giáo dục, y tế, hợp đồng điện tử, thương mại điện tử và các giao dịch dân sự, qua đó tạo nhu cầu sử dụng thực tế và thường xuyên.

Đặc biệt, Sở KH&CN sẽ đổi mới cách thức phổ cập chữ ký số. Không chỉ dừng ở việc hướng dẫn cài đặt, cấp chứng thư số mà phải giúp người dân thực hiện thành công ít nhất một giao dịch cụ thể; tiếp tục phát huy vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng và các lực lượng tại cơ sở để hỗ trợ trực tiếp cho người dân.

Đồng thời, Sở KH&CN còn phối hợp các đơn vị cung cấp dịch vụ từng bước nâng cao khả năng theo dõi, thống kê, đánh giá mức độ sử dụng chữ ký số; từ đó có cơ sở xác định đúng nhóm đối tượng, lĩnh vực cần hỗ trợ và đánh giá hiệu quả thực chất thay vì chỉ dựa trên số lượng chứng thư đã cấp; tăng cường tuyên truyền về an toàn, bảo mật và giá trị pháp lý của giao dịch điện tử, góp phần tạo niềm tin để người dân, doanh nghiệp mạnh dạn chuyển từ giao dịch truyền thống sang giao dịch số.