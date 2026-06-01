Bảo đảm cơ hội tiếp cận số công bằng và toàn diện

Việc phổ cập kỹ năng số và nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo - AI cho người dân không chỉ giúp họ tiếp cận tốt hơn các thông tin, dịch vụ mà còn nâng cao khả năng học tập, làm việc, sản xuất kinh doanh và tiếp cận các nguồn lực phát triển. Vì thế, đây là một giải pháp căn cơ để thu hẹp khoảng cách số, giảm nghèo thông tin và tạo động lực cho giảm nghèo bền vững trong kỷ nguyên số.

Nhận thức rõ điều này, Sở KH&CN và Thành đoàn TP.HCM vừa phối hợp tổ chức ngày hội “Điểm chạm số 2026” - Tập huấn kỹ năng AI và phổ cập chữ ký số toàn dân, tại công viên Văn Lang. Đây là một hoạt động cụ thể hóa định hướng chuyển đổi số của TPHCM theo phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể và động lực của quá trình chuyển đổi số; góp phần thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển công dân số, xã hội số và kinh tế số trên địa bàn thành phố.

Ngày hội “Điểm chạm số 2026” tại TP.HCM hướng tới phổ cập kỹ năng số cơ bản, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả VNeID, chữ ký số và các nền tảng dịch vụ số phục vụ học tập, lao động.

Thông qua ngày hội “Điểm chạm số 2026” , TP.HCM muốn đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số cơ bản, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả tài khoản định danh điện tử - VNeID, chữ ký số, chữ ký điện tử và các nền tảng dịch vụ số phục vụ học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và giải quyết thủ tục hành chính.

Ngày hội cũng hướng tới phổ cập kiến thức, trang bị kỹ năng ứng dụng AI trong thực tiễn đời sống, học tập và công việc cho người dân, cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên, tiểu thương và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó góp phần hình thành tư duy số, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo và thúc đẩy văn hóa học tập suốt đời trong cộng đồng.

Hỗ trợ người dân nâng cao năng lực công dân số, chủ động tiếp cận, khai thác và sử dụng hiệu quả các nền tảng số của Nhà nước và xã hội, đặc biệt chú trọng hỗ trợ các nhóm yếu thế, người lớn tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ để bảo đảm cơ hội tiếp cận số công bằng và toàn diện.

Đồng thời, nâng cao năng lực cho lực lượng nòng cốt tại cơ sở, đặc biệt là Tổ Công nghệ số cộng đồng; tạo môi trường trải nghiệm thực tiễn để lực lượng này phát huy vai trò tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ số ngay tại địa bàn dân cư.

Trang bị kỹ năng số thiết yếu, giảm nghèo thông tin cho người dân

Được triển khai gắn với sự kiện ra quân các chiến dịch tình nguyện hè “Mùa hè số 2026”, ngày hội “Điểm chạm số 2026” không chỉ lan tỏa tinh thần chuyển đổi số đến cộng đồng, mà còn phát huy vai trò của lực lượng thanh niên trong hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng và dịch vụ số.

Đáng chú ý, ngày hội được thiết kế theo mô hình tương tác trực quan với 5 trạm trải nghiệm số gồm “Công dân số”, “Đảng viên số”, “Kinh tế số và hộ kinh doanh”, “Kỹ năng số cơ bản” và “Chữ ký số”.

Trong đó, trạm “Kỹ năng số cơ bản” được thiết kế theo mô hình sân chơi tương tác thông qua mini game trắc nghiệm “Chiến thần bảo mật” trên nền tảng Kahoot/Quizizz nhằm giúp người dân nâng cao kỹ năng nhận diện cuộc gọi DeepFake, link độc hại. Quầy trải nghiệm “Thử thách tin giả” giúp người tham gia trực tiếp phân loại thông tin thật - giả dựa trên bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại Việt Nam.

Trạm “Công dân số” hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2, tích hợp “Số sức khỏe điện tử”, tra cứu ứng dụng bảo hiểm xã hội VssID và nộp hồ sơ qua ứng dụng Công dân số thành phố. Trạm cũng tổ chức xác thực, cấp phát chữ ký số công cộng miễn phí, hỗ trợ hiện diện trực tuyến với tên miền “.vn” và thực hiện thăm khám sức khỏe miễn phí cho người dân.

Trạm “Đảng viên số” hỗ trợ trực tiếp cho đảng viên tiếp cận và cài đặt ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; hướng dẫn quy trình nghiệp vụ chuyển sinh hoạt Đảng, trích nộp Đảng phí trực tuyến không dùng tiền mặt và ứng dụng họp trực tuyến trong sinh hoạt chi bộ.

Tại trạm “Kinh tế số và Hộ kinh doanh”, các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp công nghệ trực tiếp hỗ trợ chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận các giải pháp thanh toán số, hóa đơn điện tử, thương mại điện tử và ứng dụng AI trong kinh doanh.

Nhiều người dân quan tâm, tìm hiểu và trải nghiệm các tiện ích của chữ ký số cá nhân tại trạm "Chữ ký số" trong khuôn khổ ngày hội "Điểm chạm số 2026".

Đặc biệt, có sự tham gia triển khai của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC), trạm “Chữ ký số” mang đến cho người dân trải nghiệm thực tế, trực quan về chữ ký số - một công cụ quan trọng trong các giao dịch điện tử.

Theo thông tin từ NEAC, tại trạm “Chữ ký số”, Trung tâm này đã phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tổ chức tư vấn, hướng dẫn người dân tìm hiểu về giá trị pháp lý của chữ ký số, quy trình đăng ký và sử dụng chữ ký số an toàn, cũng như những lợi ích của việc ứng dụng chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và các hoạt động trên môi trường số.

Song song đó, người dân cũng được hỗ trợ đăng ký, cấp phát chữ ký số công cộng miễn phí và trực tiếp trải nghiệm các thao tác ký số trên tài liệu điện tử, hợp đồng điện tử, hồ sơ trực tuyến và các nền tảng dịch vụ công. “Hoạt động trải nghiệm thực tế đã giúp người tham gia hiểu rõ hơn về tính pháp lý, tính bảo mật và sự thuận tiện của chữ ký số trong đời sống số”, đại diện NEAC chia sẻ.