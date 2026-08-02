Được Sở KH&CN và Thành đoàn TPHCM phối hợp tổ chức này 2/8 tại trường THPT Phước Long (phường Phước Long, TPHCM), Ngày cao điểm “Chuyển đổi số - Chuyển động xanh” là hoạt động trong khuôn khổ các các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026.

Ngày cao điểm “Chuyển đổi số - Chuyển động xanh” thu hút sự tham gia đông đảo của các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn TPHCM.

Sự kiện đã thu hút sự tham gia đông đảo của các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn TPHCM vào các hoạt động trải nghiệm phong phú như: Trình diễn, trải nghiệm sản phẩm khoa học công nghệ; các gian hàng về môi trường, đổi rác tái chế lấy cây xanh, thử thách “Sống Xanh”; hội thi rung chuông vàng kiến thức về Môi trường; chương trình tập huấn, trang bị kỹ năng số và nâng cao nhận thức, giúp người dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên mạng...

Qua đó, Ngày cao điểm “Chuyển đổi số - Chuyển động xanh” cũng hướng tới phát huy vai trò của các đội hình tình nguyện, đặc biệt là đội hình Mùa hè số, Bình dân học vụ số và các đội hình tình nguyện chuyên môn trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, phổ cập kỹ năng số, ứng dụng AI, thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng; triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng đô thị xanh, văn minh và phát triển bền vững.

Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen và lan tỏa lối sống số, lối sống xanh trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân; xây dựng hình ảnh tuổi trẻ TPHCM tiên phong trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hành động vì môi trường.

Gian hàng của Chi nhánh NEAC tại TPHCM tại chương trình Ngày cao điểm “Chuyển đổi số - Chuyển động xanh” diễn ra ngày 2/8.

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia – NEAC (Bộ KH&CN) cho biết, tham gia chương trình, Chi nhánh NEAC tại TPHCM đã phối hợp cùng các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng triển khai gian hàng trải nghiệm, trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận, đăng ký và sử dụng chữ ký số ngay tại chỗ.

Cụ thể, bên cạnh việc được thông tin về lợi ích của việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch trực tuyến, người dân còn được “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn từng bước đăng ký, kích hoạt và sử dụng chữ ký số trên thiết bị di động. Hoạt động này của Chi nhánh NEAC tại TPHCM đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

“Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng, chữ ký số ngày càng trở thành công cụ quan trọng bảo đảm tính xác thực, an toàn và giá trị pháp lý cho các giao dịch điện tử.

Việc đưa chữ ký số đến gần hơn với người dân thông qua các hoạt động thực tiễn như Ngày cao điểm “Chuyển đổi số - Chuyển động xanh” không chỉ giúp nâng cao nhận thức mà còn góp phần xây dựng niềm tin số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam”, đại diện Chi nhánh NEAC tại TPHCM chia sẻ.