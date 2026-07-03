Nâng cao năng lực số cho chủ doanh nghiệp, người lao động

Thống kê của Sở KH&CN thành phố Hà Nội cho thấy, Hà Nội hiện có 348.780 hộ, cá nhân kinh doanh đang hoạt động, nhưng chỉ 4.979 hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98,2% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn, đóng góp trên 40% GRDP của thành phố. Tuy nhiên, sức ép cạnh tranh rất lớn, thể hiện qua tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể tăng bình quân mỗi năm 23,44%.

Mặt khác, trên toàn quốc, tuy số lượng doanh nghiệp lớn nhưng mức độ tham gia chuỗi giá trị để nâng vai trò của doanh nghiệp vẫn còn thấp. Cụ thể, theo khảo sát của VCCI, 55,6% doanh nghiệp cho rằng chi phí ứng dụng công nghệ là hạn chế lớn nhất; một khảo sát khác cho thấy 60,1% doanh nghiệp khó khăn về chi phí đầu tư công nghệ số, 45,4% thiếu hạ tầng công nghệ số.

Hà Nội sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực số thông qua đào tạo, bồi dưỡng trực tiếp và trực tuyến cho các chủ doanh nghiệp, lao động nòng cốt và người lao động tại doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn.

Để nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trung tuần tháng 6/2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch “Chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 – 2030”.

Theo kế hoạch, song song với việc hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, thời gian tới, Hà Nội cũng sẽ triển khai nhiều giải pháp để phát triển hạ tầng hỗ trợ doanh nghiệp cũng như phát triển hệ sinh thái hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

Cụ thể, giai đoạn từ nay đến năm 2030, hàng loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Nội triển khai, tiêu biểu như: Hỗ trợ nâng cao năng lực số cho chủ doanh nghiệp, lao động nòng cốt và người lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua việc triển khai các chương trình bồi dưỡng giám đốc điều hành về chuyển đổi số, bồi dưỡng lao động nòng cốt về chuyển đổi số, phổ cập kỹ năng số cơ bản cho đội ngũ người lao động bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến trên nền tảng “Bình dân học vụ số” và các nền tảng học tập trực tuyến mở đại trà – MOOCs.

Phối hợp với các bộ, ngành tổ chức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội trong quá trình chuyển đổi số, tập trung vào pháp luật về giao dịch điện tử, dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, sở hữu trí tuệ, hợp đồng điện tử, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử và các vấn đề pháp lý phát sinh khi ứng dụng nền tảng số, trí tuệ nhân tạo và mô hình kinh doanh số.

Đồng thời, thúc đẩy văn hóa chuyển đổi số thông qua các chương trình, hoạt động truyền thông, cuộc thi, khảo sát đánh giá về chuyển đổi số gắn với công tác khen thưởng của thành phố nhằm tôn vinh các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số hiệu quả; tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số cấp địa phương.

Sẽ mở chiến dịch chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đáng chú ý, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của thành phố Hà Nội diễn ra ngày 3/7, Giám đốc Sở KH&CN Cù Ngọc Trang đã thông tin về đề xuất triển khai Chiến dịch tăng tốc chuyển đổi số trong 100 ngày với 5 chiến dịch trọng tâm, trong đó có chiến dịch chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở KH&CN thành phố Hà Nội nêu đề xuất triển khai Chiến dịch tăng tốc chuyển đổi số trong 100 ngày.

Theo đề xuất của Sở KH&CN thành phố Hà Nội, trong 100 ngày, các sở, ngành của Hà Nội cùng 5 doanh nghiệp công nghệ lớn và BIDV triển khai hoạt động hỗ trợ trang bị những công cụ số thiết yếu cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

Trọng tâm của chiến dịch này là hỗ trợ các công cụ dễ dùng, có tác động ngay: Quản lý bán hàng, doanh thu, khách hàng; thanh toán QR; hóa đơn điện tử; chữ ký số; gian hàng số; quảng bá sản phẩm OCOP; đào tạo kỹ năng số; kết nối tín dụng, tài chính phù hợp. Địa bàn ưu tiên là chợ dân sinh, tuyến phố kinh doanh, cơ sở OCOP, điểm du lịch, làng nghề truyền thống.

“Sau 100 ngày triển khai chiến dịch, dự kiến ít nhất 10.000 hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng 100 làng nghề sẽ được hỗ trợ ứng dụng nền tảng số. Hình thành các mô hình chợ số, tuyến phố kinh doanh số, làng nghề số, gian hàng số, OCOP số. Tác động trực tiếp là đưa doanh thu, đơn hàng, khách hàng, thanh toán, hóa đơn của khu vực kinh tế cơ sở lên môi trường số”, ông Cù Ngọc Trang thông tin thêm.