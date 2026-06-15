Đồng Tháp:

Kế hoạch triển khai thực hiện sáng kiến đột phá phong trào “Bình dân học vụ số” tỉnh Đồng Tháp năm 2026 đang được tích cực triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. Mục đích nhằm triển khai toàn diện, sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số”, phát triển kỹ năng số sâu rộng đến tận khóm, ấp, khu phố, tạo nên phong trào phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế, vùng sâu, vùng xa, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Nhiều mô hình lan tỏa kỹ năng số cho cộng đồng đến tận vùng sâu, vùng xa đang được triển khai tại tỉnh Đồng Tháp nhằm triển khai toàn diện, sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số”.

UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng học tập trực tuyến với phương thức linh hoạt, phù hợp mọi đối tượng, đặc biệt với các nhóm yếu thế, người dân ở vùng sâu, vùng xa”; “Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong suốt quá trình triển khai thực hiện Phong trào“Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh”.

Trong kế hoạch, UBND tỉnh Đồng Tháp đặt ra nhiều chỉ tiêu khá cao như: 100% người dân trưởng thành có tri thức cơ bản về chuyển đổi số, có kỹ năng số, sử dụng tốt thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng, dịch vụ số thiết yếu, tham gia tương tác an toàn trên môi trường số; 80% người dân trong độ tuổi trưởng thành được xác nhận đạt phổ cập tri thức về chuyển đổi số, kỹ năng số trên nền tảng VNeID; 100% người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã, hội quán có kiến thức về công nghệ số, có kỹ năng số, sử dụng tốt thiết bị thông minh để phục vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động…

Trong năm nay, ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp sẽ triển khai nhiều hoạt động giảm nghèo thông tin, phổ cập kỹ năng số cho người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Chẳng hạn: Khuyến khích người dân tham gia học tập kỹ năng số trên các nền tảng học trực tuyến mở đại trà; Khóm, ấp, khu phố phối hợp Tổ công nghệ số cộng đồng cử người có hiểu biết công nghệ hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi, lao động phổ thông sử dụng các nền tảng, dịch vụ số; Tổ chức các lớp học “Bình dân học vụ số” cho người cao tuổi về sử dụng Internet, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, nhất là an toàn số và chăm sóc sức khỏe trực tuyến; Tổ chức các lớp phổ cập công nghệ, kỹ năng số chuyên biệt cho người khuyết tật với chương trình giảng dạy phù hợp khả năng và nhu cầu của từng nhóm đối tượng; Hỗ trợ người nghèo, người dân ở vùng nông thôn tiếp cận sử dụng dịch vụ, nền tảng số, thu hẹp khoảng cách số với người dân ở thành thị…

Một số mô hình lan tỏa kỹ năng số cho cộng đồng đáng chú ý như: Phong trào “Gia đình số” - mỗi hộ gia đình có ít nhất một thành viên tham gia học tập, có hiểu biết về chuyển đổi số, kỹ năng số, sử dụng được nền tảng, dịch vụ số và hướng dẫn cho các thành viên khác trong gia đình; Mô hình “Chợ số - Nông thôn số” - đào tạo tiểu thương, nông dân và người dân khu vực nông thôn qua mô hình học tập 4T (Tiểu thương - Thương mại điện tử - Thanh toán không dùng tiền mặt - Tiết kiệm số), giúp người học nắm vững các kỹ năng, sử dụng công nghệ, nền tảng số trong công việc kinh doanh; Mô hình điểm “Bình dân học vụ số lưu động” - huy động lực lượng công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên có chuyên môn về công nghệ thông tin, các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh hỗ trợ hướng dẫn người dân, người lao động trong các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ số, nền tảng xã hội, các ứng dụng trên các thiết bị di động, máy tính, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)...

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin cho Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Tháp và các cơ quan báo chí; phối hợp, chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền bằng nhiều hình thức; thường xuyên cập nhật tin, bài, phóng sự về chuyển đổi số, các hoạt động của Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh.