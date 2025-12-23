Trong phiên giao dịch ngày 23/12, thị trường chứng khoán (TTCK) tiếp tục bứt phá với sự hỗ trợ từ một số cổ phiếu trụ cột trên sàn, trong đó có cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (VIC), cổ phiếu Vinhomes (VHM), cổ phiếu Sacombank (STB)...

Kết thúc phiên, chỉ số VN-Index tăng hơn 21 điểm (+1,2%) lên 1.772,15 điểm. Thanh khoản đạt mức khá cao, hơn 26.200 tỷ đồng trên HoSE và gần 1.500 tỷ đồng trên HNX.

Cổ phiếu Sacombank tăng trần phiên thứ hai liên tiếp, thêm 3.600 đồng lên 56.000 đồng/cp, với lực cầu áp đảo và phần lớn thời gian trong phiên trắng bên bán. Trong phiên 22/12, cổ phiếu STB cũng đóng cửa ở mức giá trần với lượng dư mua giá trần lớn.

Sau hơn một tuần, cổ phiếu STB đã tăng gần 22%, qua đó kéo vốn hóa của ngân hàng này tăng thêm cả trăm nghìn tỷ. Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh hiện sở hữu hơn 3,3% cổ phần ngân hàng này, chứng kiến tài sản tăng thêm hơn 600 tỷ đồng.

Cổ phiếu STB tăng mạnh trong bối cảnh nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt khởi sắc, nhưng thông tin quan trọng nhất là việc ông Nguyễn Đức Thụy (còn được gọi là Bầu Thụy) chính thức đảm nhận vai trò quyền Tổng Giám đốc Sacombank ngay sau khi hoàn tất chuyển giao tại Ngân hàng LPBank.

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã lên tới 30 tỷ USD. Ảnh: VIC

Từ tháng 4/2021, ông Thụy gia nhập ngành ngân hàng với vị trí Phó Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank (nay là LPBank), sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 9/12/2022 đến cuối năm 2025. Sau 3 năm, ông đã vực dậy và đưa LPBank phát triển mạnh, nổi bật về chuyển đổi số, hệ thống công nghệ được nâng cấp vượt bậc... Bầu Thụy được xem là một nhà quản trị có kinh nghiệm tái cấu trúc, chuyển đổi số và quản trị doanh nghiệp.

Cùng với ông Nguyễn Đức Thụy, Sacombank cũng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Bà Nguyễn Thị Kiều Anh (SN 1983) có 18 năm làm việc tại VPBank và gần đây là Phó Giám đốc, trợ lý chủ tịch HĐQT LPBank.

Trái ngược với cổ phiếu Sacombank, cổ phiếu LPB của Ngân hàng LPBank giảm khá mạnh, mất 2.700 đồng xuống 41.300 đồng/cp. Khối ngoại bán mạnh cổ phiếu này, bán gần 2,7 triệu cổ phiếu, trong khi mua khoảng 800.000 đơn vị.

Các cổ phiếu “họ Vin” tăng rất mạnh. Cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng 11.100 đồng lên 169.900 đồng/cp với dư mua trần lớn, trắng bên bán. Cổ phiếu Vinhomes (VHM) cũng tăng hết biên độ, thêm 7.500 đồng lên 114.900 đồng/cp. Cổ phiếu Vinpearl (VPL) tăng 5.000 đồng lên 103.000 đồng/cp. Cổ phiếu Vincom Retail (VRE) tăng 1.250 đồng lên 34.250 đồng/cp.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu tài chính và bất động sản khác bị bán trên diện rộng. Về tổng thể, có 249 mã giảm giá, 124 mã tăng giá và 101 mã đi ngang.

Riêng VIC và VHM đang kéo chỉ số tăng 20 điểm. Lực đẩy từ nhóm cổ phiếu này vẫn chưa hề suy giảm, triển vọng VN-Index có thể chinh phục mốc 1.800 đang rất gần nếu đà tăng được duy trì.

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang (DGC) quay đầu giảm 3.000 đồng, xuống 71.600 đồng/cp.

Việc cổ phiếu Vingroup bứt phá đã giúp tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh. Theo Forbes, đến ngày 23/12, ông chủ VinFast ghi nhận tài sản tăng thêm 12,92% (tương đương 3,4 tỷ USD) lên 30 tỷ USD, xếp thứ 71 trên thế giới, vượt tỷ phú Jack Ma - người đang sở hữu 29,6 tỷ USD.

Theo kế hoạch, 3,9 tỷ cổ phiếu VIC do Vingroup phát hành gần đây sẽ về tài khoản nhà đầu tư vào đúng ngày cuối cùng của năm 2025. Đà tăng mạnh của cổ phiếu Vingroup diễn ra trong bối cảnh hệ sinh thái này liên tiếp đón nhận tin tích cực. Ngày 19/12, Vingroup đã triển khai đồng loạt 11 dự án lớn trên khắp cả nước, ở nhiều lĩnh vực từ đại dự án bất động sản, hạ tầng, giao thông đến năng lượng, công nghiệp.