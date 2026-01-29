Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội), hoa chuối là một món ăn được người dân dùng từ lâu. Trước đây, rau xanh hiếm nên hoa chuối được coi như một món rau cứu đói.

Các nghiên cứu dinh dưỡng ghi nhận hoa chuối giàu vitamin A, C, E cùng nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể và đã được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian để hỗ trợ điều trị các rối loạn sức khỏe khác nhau.

Theo y học cổ truyền, hoa chuối có vị ngọt, tính lạnh, công dụng hóa đàm, nhuyễn kiên, bình can, tiêu ứ, thông kinh hoạt lạc. Dược liệu này thường được dùng trong các trường hợp ngực bụng đầy trướng, ợ chua, nôn nhiều đờm rãi, mắt hoa, đầu choáng, đau tức vùng tim, khát nước, nhuận phế, thông huyết mạch và lợi xương tủy.

Bác sĩ Hoàng liệt kê 5 tác dụng của hoa chuối:

1. Tốt với phụ nữ: Việc sử dụng hoa chuối thường xuyên có thể giúp điều hòa kinh nguyệt. Các hoạt chất trong hoa chuối được cho là có khả năng hỗ trợ cân bằng hormone, góp phần ổn định chức năng sinh sản. Bên cạnh đó, hoa chuối giàu sắt, giúp làm tăng hemoglobin trong máu, phù hợp với người thiếu máu hoặc cơ thể suy nhược.

2. Làm chậm lão hóa: Chiết xuất methanol từ hoa chuối còn được chứng minh có đặc tính chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào trước quá trình lão hóa.

3. Giảm mỡ và đường máu: Hoa chuối được xem như loại rau quét mỡ máu. Hoa chuối chứa nhiều hợp chất có lợi giúp hỗ trợ giảm cholesterol và kiểm soát đường huyết. Đặc biệt, sterol thực vật trong hoa chuối có khả năng ức chế sự hấp thu cholesterol tại ruột, từ đó góp phần làm giảm nồng độ cholesterol trong máu.

Bạn có thể dùng loại hoa này thái mỏng, dùng làm rau ăn kèm, trộn gỏi hoặc chế biến thành salad. Nhiều người còn sử dụng nước ép hoa chuối như một thức uống thanh mát và tăng cường sức khỏe.

4. Dưỡng đường ruột: Đây là thực phẩm ít calo, ít chất béo nhưng giàu chất xơ, trong đó có cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và các rối loạn tiêu hóa. Nhờ đó, hoa chuối không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả mà còn tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

5. Lợi sữa: Món hoa chuối hầm chân giò còn được xem là bài thuốc lợi sữa cho phụ nữ sau sinh. Món ăn này kết hợp móng giò với hoa chuối và các gia vị quen thuộc như hành, tỏi, me, mẻ, ngò rí, vừa bổ dưỡng vừa giúp tăng tiết sữa tự nhiên.