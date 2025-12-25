“Đa số trái cây tự nhiên rất ít hoặc không có chất béo. Ví dụ, kết cấu mềm mịn của chuối đến từ tinh bột và đường tự nhiên, chứ không phải chất béo”, chuyên gia dinh dưỡng Patricia Bannan (Mỹ) chia sẻ với Today.

Ở nhiều loại trái cây, lượng chất béo rất nhỏ, chủ yếu nằm trong hạt. Tuy nhiên, một số loại lại chứa chất béo phân bố khắp phần thịt quả. Dù vậy, chúng vẫn giàu vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và có thể giúp no lâu nếu ăn đúng lượng.

“Với những thực phẩm giàu chất béo hơn, điều quan trọng là ăn có ý thức và điều độ, thay vì sợ hãi hay áp đặt những giới hạn cứng nhắc”, chuyên gia Bannan nói.

Dưới đây là các loại trái cây chứa nhiều chất béo nhất:

Sầu riêng

240g sầu riêng: 13g chất béo

Sầu riêng là trái cây nhiệt đới đặc trưng của Đông Nam Á, nổi bật với lớp vỏ có gai, kết cấu béo mịn và vị ngọt pha đắng. Theo các nghiên cứu, sầu riêng giàu flavonoid - hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe - nhưng cũng giàu năng lượng do chứa nhiều đường và chất béo.

Loại quả này nổi tiếng vì mùi rất nồng nhưng nhiều người cho rằng “một khi đã quen, sầu riêng thực sự rất ngon”.

Sầu riêng là loại quả chứa nhiều chất béo. Ảnh: Ban Mai

Bơ

1/3 quả bơ: 7g chất béo

“Bơ là trường hợp khá đặc biệt trong thế giới trái cây”, chuyên gia Bannan cho biết. Không giống đa số trái cây ít chất béo, bơ giàu loại chất béo tốt cho tim mạch, tạo cảm giác no, hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong chất béo như A, D, E và K. Bơ cũng rất giàu chất xơ. Một số nghiên cứu cho thấy người ăn bơ thường xuyên có cân nặng thấp hơn, có thể do họ no lâu và ăn ít hơn tổng thể.

Tuy nhiên, bạn vẫn nên giới hạn khoảng 1/3 quả bơ mỗi ngày.

Ô liu

10 quả ô liu xanh: 6g chất béo

Giống bơ, ô liu giàu chất béo tốt cho tim mạch. Dầu ô liu là thành phần quan trọng của chế độ ăn Địa Trung Hải và được xem là một trong những loại dầu lành mạnh nhất để sử dụng hằng ngày.

Ô liu nguyên quả gần như không chứa đường, ít carbohydrate, là nguồn cung chất xơ tốt. Về mặt dinh dưỡng, ô liu xanh và ô liu đen không có khác biệt đáng kể.

Dừa

Khoảng 28g cơm dừa sấy khô: 4g chất béo

Dừa là trái cây nhiệt đới, trong đó phần thịt trắng chứa khoảng 65% là chất béo và cũng rất giàu chất xơ.

So với các loại trái cây khác, dừa chứa nhiều chất béo bão hòa hơn, chủ yếu ở dạng triglyceride chuỗi trung bình. Lợi ích sức khỏe tổng thể của dừa vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.

“Một lượng nhỏ dừa tươi hoặc dừa bào sợi không đường có thể phù hợp trong chế độ ăn cân bằng. Tuy nhiên, bạn nên dùng điều độ dầu dừa và kem dừa đậm đặc”, chuyên gia Bannan lưu ý.

Hồng xiêm

Khoảng 170g hồng xiêm: 2,7g chất béo

Hồng xiêm là trái cây nhiệt đới có phần thịt màu nâu, rất ngọt, hương vị gợi nhớ đến đường nâu, kết cấu của quả hơi sạn, tương tự lê. Các nghiên cứu cho thấy hồng xiêm là nguồn cung vitamin A, B, C, caroten cùng nhiều khoáng chất như canxi, kali, magiê và phốt pho.