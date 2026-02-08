Từ hoa ven đường đến thị trường toàn cầu

Tại Trung Quốc, dạ yến thảo từng là loài hoa quen thuộc ở công viên, dải phân cách, bồn cây ven đường.

Giá rẻ, dễ trồng, dễ héo, không mấy ai coi đó là “hoa làm kinh tế”. Thế nhưng, chính từ những chậu hoa bị xem nhẹ ấy, nhiều người đã tìm ra cơ hội kiếm tiền khá chắc tay.

Có người mang dạ yến thảo dại về trồng trước nhà, thử lai với giống hoa cảnh phổ biến, vô tình tạo ra màu hoa chuyển sắc hiếm.

Ban đầu chỉ chia cho hàng xóm, sau bắt đầu bán giống, rồi mỗi mùa lại có đơn đặt trước. Ở các tỉnh như Thiểm Tây, Giang Tô, Tân Cương, không ít hộ gia đình và hợp tác xã đã chuyển hẳn sang chuyên canh dạ yến thảo, thay cho cây trồng truyền thống hiệu quả thấp.

Dạ yến thảo - loài hoa quen thuộc trên ban công và bồn cây đô thị đang tạo ra thị trường hoa cảnh toàn cầu trị giá hơn 500 triệu USD mỗi năm. Ảnh: Baidu

Những mô hình này không lớn, không ồn ào, nhưng phản ánh một xu hướng rõ ràng: dạ yến thảo đã vượt xa vai trò hoa trang trí thông thường.

Theo các thống kê ngành hoa cảnh, quy mô thị trường dạ yến thảo toàn cầu hiện đã vượt 500 triệu USD (khoảng 13,1 nghìn tỷ đồng) mỗi năm, trong đó châu Á là khu vực tăng trưởng nhanh, còn Trung Quốc là thị trường tiêu thụ và sản xuất quan trọng.

Điểm đáng chú ý là phần lớn nhu cầu dạ yến thảo không đến từ các dự án lớn mà từ hộ gia đình và đô thị. Ban công chung cư, cửa sổ nhà phố, sân thượng nhỏ, những không gian tưởng như rất “đời thường” lại trở thành thị trường tiêu thụ lớn nhất.

Dạ yến thảo phù hợp một cách gần như hoàn hảo với mô hình này: không cần đất rộng, không đòi hỏi kỹ thuật cao, chi phí giống thấp, vòng đời ngắn.

Chỉ cần vài chậu nhựa hoặc thùng xốp, ít đất trộn và ánh nắng, người trồng đã có thể bắt đầu. Từ gieo hạt đến ra hoa chỉ mất vài tuần, dễ xoay vòng vốn theo mùa.

Người mua cũng không phải giới sưu tầm hay chơi cây cảnh đắt tiền. Họ là những gia đình trẻ, người làm văn phòng, cư dân đô thị muốn có chút xanh trên ban công. Hoa được mua để ngắm, để xả stress, để “chăm sóc thứ gì đó sống”.

Song song với đó, các công trình công cộng, tuyến phố, khu đô thị mới, khách sạn, trung tâm thương mại cũng tiêu thụ lượng lớn dạ yến thảo nhờ giá rẻ, màu sắc bắt mắt và dễ thay thế theo mùa.

Từ vài mét vuông ban công hộ gia đình đến sản xuất quy mô hợp tác xã, dạ yến thảo đang mở ra một mô hình kinh doanh nhỏ nhưng bền bỉ. Ảnh: Baidu

Khi cộng tất cả các nhóm khách hàng này lại, dạ yến thảo trở thành một mắt xích quan trọng trong kinh doanh hoa cảnh đô thị, chứ không còn là thú chơi lẻ tẻ.

Không chỉ bán hoa mà bán cả một lối sống

Những năm gần đây, cách kiếm tiền từ dạ yến thảo tại Trung Quốc thay đổi rõ rệt. Người trồng không chỉ bán cây mà bán trải nghiệm sống xanh.

Trên các sàn thương mại điện tử, dạ yến thảo được đóng gói thành sản phẩm “đời sống”: chậu nhỏ xinh, bao bì đẹp, kèm hướng dẫn chăm sóc chi tiết, thậm chí video cho người mới bắt đầu. Cùng một cây giống, nhưng khi được kể câu chuyện đúng cách, giá bán có thể tăng gấp nhiều lần.

Giới trẻ đô thị không chỉ mua hoa, họ mua cảm giác tự tay gieo trồng, ngắm hoa nở mỗi sáng, chụp ảnh ban công đăng mạng xã hội. Dạ yến thảo nhờ đó bước ra khỏi khu vườn, trở thành một phần của lối sống chậm giữa phố thị đông đúc.

Ở phân khúc cao hơn, cuộc chơi nằm ở giống mới và bản quyền giống. Nhiều giống dạ yến thảo đẹp, hoa rủ, hoa lớn hiện vẫn do các công ty nước ngoài nắm giữ. Điều này khiến thị trường giống cao cấp phụ thuộc nhập khẩu, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội lớn cho những người có khả năng lai tạo và chọn giống trong nước.

Tất nhiên, trồng hoa không chỉ toàn “màu hồng”. Thời tiết, sâu bệnh, rủi ro thị trường luôn hiện hữu. Nhưng chính sự ổn định, chi phí thấp và khả năng linh hoạt đã khiến dạ yến thảo trở thành lựa chọn “nhỏ mà bền”.

Một loài hoa bình thường, đặt đúng chỗ và đúng nhu cầu, vẫn có thể nở ra một câu chuyện kinh doanh không hề nhỏ. Và đôi khi, điểm khởi đầu của một dòng tiền mới lại nằm ngay ngoài ban công.

Theo Baidu