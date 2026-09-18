LỜI TÒA SOẠN Các nghệ sĩ Thảo Vân, Ngọc Lan, Bích Hằng, Hoài An, Hương Giang cùng có một hành trình không dễ dàng: Làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con trưởng thành và lặng lẽ đi qua những khoảng trống riêng tư. Sau thăng trầm, họ chọn nhìn về phía trước, giữ sự lạc quan và nghị lực để sống trọn vẹn với lựa chọn của mình. VietNamNet xin giới thiệu loạt bài chân dung những nữ nghệ sĩ bền bỉ với nghề qua năm tháng. Không cần hào quang hay danh hiệu, họ vẫn giữ tình yêu với nghệ thuật và được công chúng yêu mến bởi chính sự tận tâm với nghề.

Hơn 30 năm gắn bó sân khấu, mãi là đàn em trung thành của NSƯT Thành Lộc

Nghệ sĩ Hương Giang bước chân vào nghề từ năm 1991 sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu Điện ảnh - cuộc thi tuyển chọn diễn viên điện ảnh và phim truyền hình do Hội Điện ảnh TPHCM khởi xướng. Sau cuộc thi, nữ nghệ sĩ nhận nhiều lời mời đóng phim truyền hình, điện ảnh, đồng thời thử sức ở sàn diễn thời trang, làm MC, người mẫu ảnh lịch...

Nghệ sĩ Hương Giang - gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và phim ảnh.

Thập niên 1990, hình ảnh Hương Giang xuất hiện dày đặc trên mặt báo và màn ảnh. Chị để lại dấu ấn qua nhiều phim điện ảnh, truyền hình như: Tạm biệt sông Ba, Vĩnh biệt mùa hè, Mùi ngò gai, Giải cứu thần chết… Bên cạnh diễn xuất, Hương Giang còn lồng tiếng cho phim Việt Nam, Hàn Quốc, Mỹ, góp phần tạo nên sức sống cho nhân vật qua giọng nói của mình.

Một trong những vai diễn để lại dấu ấn sâu đậm với Hương Giang là Tư Ngân trong Người đẹp Tây Đô. Diễn viên nói đùa không biết nên vui hay buồn khi nhiều người, nhất là bà con ở quê đều có chung phản ứng sau khi xem phim: “Tui gặp con nhỏ này ở đâu sẽ đánh ở đó cho coi” đến mức một thời gian dài chị không dám về quê.

"Nghề này có thú vị riêng, chuyện thương ghét vì thế cũng trở thành một phần của nghiệp diễn. Nhưng tôi hạnh phúc vì điều đó cho thấy khán giả thực sự cảm nhận được vai diễn bản thân dành nhiều nỗ lực", chị kể với VietNamNet.

Nhiều thập niên trôi qua, các đoạn phim có sự xuất hiện của chị thỉnh thoảng vẫn được khán giả chia sẻ trên mạng xã hội.

Dẫu tạo dấu ấn qua phim ảnh, Hương Giang vẫn hướng về sân khấu - ngôi nhà thứ 2 đã gắn bó với chị suốt hơn 3 thập niên qua. Nơi này đã ấp yêu từng ước mơ, khát vọng lẫn tâm huyết và đam mê để chị có thể thỏa sức sáng tạo trong khung trời nghệ thuật.

Khởi đầu từ Sân khấu 5B Võ Văn Tần, Hương Giang đã chuyển qua IDECAF và sống dưới mái nhà này suốt 25 năm. Đến năm 2023, chị là một trong những nghệ sĩ chủ lực của Thiên Đăng và hiện là thành viên của Kịch đoàn Thành Lộc.

Qua những dấu mốc khác nhau, sân khấu vẫn là mạch nguồn xuyên suốt trong hành trình nghệ thuật của Hương Giang.

Nghệ sĩ Hương Giang xem đàn anh Thành Lộc là "thần tượng", gắn bó cùng anh suốt từ mới vào nghề đến hiện tại.

Phía sau ánh đèn sân khấu là tháng ngày thử thách mà không phải ai yêu nghề cũng đủ sức đi đến tận cùng. Có người vì gánh nặng kinh tế, hoàn cảnh gia đình hoặc tìm được hướng đi phù hợp hơn nên rẽ sang con đường khác. Còn Hương Giang vẫn chọn ở lại. Với chị, sân khấu là nơi để được học hỏi, làm mới mình và tìm thấy tình thương yêu, sự cộng hưởng để cùng thăng hoa trong nghề nghiệp. Mà những điều đó, tiền bạc không thể đo đếm được.

Như có vài mối ân tình khiến Hương Giang khắc ghi mãi theo năm tháng. Chị nhớ kỳ thi tốt nghiệp khóa nâng cao diễn viên của Sân khấu Nhỏ, trong lúc đang hoang mang thì NSƯT Thành Lộc đã nhận lời dựng vở Lôi vũ. Cả lớp vỡ òa trong sung sướng và hạnh phúc khi được thần tượng tận tình dìu dắt.

Anh chăm chút từ cách diễn, phân tích nhân vật đến từng bộ trang phục, trang điểm, cảnh trí… Đây là lần đầu tiên Hương Giang cảm nhận chị như được chạm tay vào sân khấu chuyên nghiệp. “Trên sân khấu, anh Lộc được mệnh danh là ‘phù thủy’ và nghiêm khắc với nghề. Còn ngoài đời, anh chỉ là 1 người anh lớn thương yêu, bao bọc và hết lòng dạy dỗ đàn em”, Hương Giang nói về đàn anh.

Sống kín tiếng, chọn bình yên để cuộc đời nhẹ nhàng

Có người từng tiếc cho Hương Giang bởi nếu chịu khó xuất hiện trên gameshow, tên tuổi chị sẽ được khán giả biết đến nhiều hơn. Song chị vẫn chọn một đời sống kín tiếng, bình yên và không quá bận tâm đến thứ hào nhoáng bên ngoài.

Hương Giang tung tẩy, nhiệt huyết trên sân khấu.

Trên mạng xã hội, Hương Giang chỉ muốn chia sẻ điều vui vẻ, hình ảnh đáng nhớ, các cột mốc trong cuộc sống để lưu lại như 1 cuốn nhật ký. Chuyện buồn hay vấn đề riêng tư, chị thường giữ lại cho riêng mình.

Sau tất cả, nghệ sĩ nhìn cuộc đời với lăng kính lạc quan. Chị nghĩ đơn giản, bình an không nằm trên tay mà trong lòng không vướng bận.

Mọi chuyện khó khăn đều được Hương Giang lý giải bằng phong cách hài hước. Chị xem đó như 1 chiếc “phao cứu sinh” tâm lý giúp biến áp lực thành tiếng cười, giảm bớt căng thẳng để nhìn nhận vấn đề thoáng hơn.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Hương Giang cũng muốn tìm một người đồng hành. Tuy nhiên, công việc và con trai chiếm gần như toàn bộ quỹ thời gian. Đến giờ khi cuộc sống thảnh thơi hơn, chị lại nhận ra những tình riêng giờ đây đã hòa chung với tình yêu sân khấu.

Nhìn bạn bè, đồng nghiệp có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con, Hương Giang vui lây cho họ. Hơn ai hết, chị hiểu mỗi người có một số phận, một hành trình riêng.

“Tôi quan niệm chuyện tình cảm cứ để tùy duyên; nếu gặp một người chân thành, tử tế thì trân trọng, còn bản thân không đặt ra quá nhiều yêu cầu hay kỳ vọng”, chị bày tỏ.

Xúc động vì câu nói của con trai

Nghệ sĩ Hương Giang trong ngày con trai tốt nghiệp. Cậu hiện đã đi làm, tự lập và hiếu thảo với mẹ.

Hiện Hương Giang sống với con trai tại một ngôi nhà ở Quận 3. Cuộc sống của nữ nghệ sĩ toàn tâm xoay quanh công việc và con cái. Một ngày tất bật qua đi, tối khuya chị trở về nhịp sống bình lặng quen thuộc.

Làm mẹ đơn thân hơn 20 năm, Hương Giang vui và tự hào khi con trai Bảo Duy đã tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định. Con tự lập, hiểu chuyện, có chính kiến và thương mẹ. Với chị, đó là thành quả đáng quý sau nhiều năm nuôi dạy con.

Nữ nghệ sĩ tin trách nhiệm của cha mẹ không phải kỳ vọng con cái mang lại điều gì cho mình mà là trao cho con tình yêu, chỗ dựa để con có thể tự tin bước vào đời.

Chị nhớ mãi câu nói của con trai: “Mẹ lo cho con tới tốt nghiệp đại học là đủ rồi, con đường còn lại con sẽ tự đi. Sau này nếu có lập gia đình con sẽ tự lo liệu. Mẹ chỉ cần trẻ, khỏe, đẹp, làm việc tốt là được rồi”.

Câu nói khiến Hương Giang xúc động nghẹn ngào. Lần đầu chị cảm nhận rõ con trai đã trưởng thành, có thể tự quyết định và chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Nhiều bạn bè vẫn hay hỏi Hương Giang cuộc sống chỉ có 2 mẹ con, liệu khi con lớn và có cưới vợ, liệu có lo sợ con bớt thương mẹ? Diễn viên nói ngay chị không sợ, bởi lúc đó chị có đến 2 đứa con và các cháu để thương yêu, vậy là “lời” rồi.

Cả đời lo cho con và tận hiến với nghề, ở tuổi này chị có mong cầu điều gì cho riêng mình?, Hương Giang không còn quá bận tâm bản thân đứng ở đâu trong ánh hào quang của showbiz hay cuộc đời. Điều quan trọng với chị là được sống đúng với lựa chọn, giữ sự bình yên và tiếp tục công việc yêu thích.

Sau thăng trầm, chị nhìn cuộc sống nhẹ hơn, không phủ nhận khó khăn mà thẳng thắn đối diện và tìm cách vượt qua đó.

“Bây giờ tôi chỉ giữ lại tình yêu với nghề, với người thương và chuyện khiến mình vui. Còn bao nhiêu ưu tư của cuộc đời, cứ để nó trôi đi như đã từng”, chị ngẫm nghĩ.

Nghệ sĩ Hương Giang trong "Người đẹp Tây Đô"

Ảnh, clip: NVCC