XEM VIDEO:

Chiều 19/11, phiên xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và các đồng phạm tiếp tục bước vào phần tranh luận.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Lê Tuấn Linh nhận toàn bộ trách nhiệm. Bị cáo trình bày rằng khi nhận ra sai phạm, mình đã chủ động thu hồi sản phẩm, bồi thường cho khách hàng. Bị cáo cho rằng đây là bài học lớn và cũng là lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp. Lê Tuấn Linh gửi lời xin lỗi tới những khách hàng đã sử dụng sản phẩm kẹo Kera.

Bị cáo Lê Thành Công cũng thừa nhận hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi tới các khách hàng đã tin tưởng Công ty Chị Em Rọt, đồng thời xin lỗi các cổ đông đã đặt niềm tin vào mình.

Hoa hậu Thùy Tiên. Ảnh: Nguyễn Huế

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng nghẹn giọng cho biết, trong thời gian bị tạm giam, bị cáo đã nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật cùng sự tắc trách, thiếu trách nhiệm của mình.

Không kìm được nước mắt khi nhắc tới các con, Hằng Du Mục cho biết từ khi bị tạm giam đến nay đã hơn một tháng, bị cáo chỉ mới được gặp các con một lần. Bị cáo cũng nói hiện đang nhận nuôi gần 1.000 em nhỏ, nên mong HĐXX xem xét để sớm được trở về chăm sóc các con và tiếp tục đồng hành cùng các em nhỏ.

Bị cáo Phạm Quang Linh gửi lời xin lỗi vì đã có phát ngôn sai sự thật khiến khách hàng tin tưởng mua sản phẩm. Bị cáo xin lỗi những khách hàng đã yêu thương và tin tưởng mình, đồng thời mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục). Ảnh: Nguyễn Huế

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên gửi lời xin lỗi vì sai lầm của mình đã gây ảnh hưởng tới sức khỏe của khách hàng. Thùy Tiên cho rằng mục tiêu của các bị cáo là muốn giúp cộng đồng, nhưng sự thiếu hiểu biết của các bị cáo đã gây hậu quả đáng tiếc.

“Các bị cáo không chạy theo lợi nhuận đơn thuần”

Trước đó, trong phần bào chữa, luật sư của Thùy Tiên cho rằng vai trò của bị cáo trong vụ án chỉ là “người thực hành giản đơn”, bởi Thùy Tiên không phải cổ đông của Công ty Chị Em Rọt. Đến thời điểm hiện tại, bị cáo chưa nhận bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ việc kinh doanh kẹo Kera của công ty này.

Số tiền hơn 6 triệu đồng bị cáo nhận được chỉ là khoản hoa hồng TikTok chi trả cho tài khoản gắn giỏ hàng, tương ứng với việc bán 415 lọ kẹo Kera.

Mặt khác, khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm kẹo làm từ nguyên liệu rau củ quả sạch, bị cáo Thùy Tiên và các cổ đông cho biết mục đích ban đầu là tiêu thụ nông sản trong nước, không chạy theo lợi nhuận đơn thuần.

Trong quá trình thực hiện các clip quảng bá và livestream bán hàng, bị cáo Tiên khẳng định hoàn toàn không biết các sản phẩm kẹo Kera không đạt tiêu chuẩn về thành phần và hàm lượng theo quy định.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc, theo luật sư, là do bị cáo Thùy Tiên không được các cổ đông phân công nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra hay giám sát quy trình sản xuất. Bị cáo cũng chủ quan, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi quảng cáo. Do tin tưởng vào chất lượng kẹo Kera, bản thân bị cáo và cha mẹ Tiên còn thường xuyên sử dụng sản phẩm này.

Bị cáo Phạm Quang Linh. Ảnh: Nguyễn Huế

Luật sư cho rằng trong suốt quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo Tiên luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật và hậu quả gây ra nên đã vận động gia đình khắc phục 3,8 tỷ đồng. Từ những tình tiết này, luật sư đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, luật sư trình bày rằng khi thực hiện livestream và quay video đăng trên tài khoản cá nhân, bị cáo không biết sản phẩm kẹo Kera không đạt tiêu chuẩn. Bị cáo đã nhận thức rõ sai phạm nên trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ hối hận.

Luật sư cũng nêu thêm rằng bị cáo thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện hỗ trợ người dân vùng bão lũ, hiện đang nhận hỗ trợ nuôi gần 1.000 trẻ em vùng cao Hà Giang và nuôi hai con nhỏ. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bào chữa cho bị cáo Phạm Quang Linh, luật sư cho rằng do thời gian sống ở nước ngoài nhiều nên bị cáo hạn chế về hiểu biết pháp luật. Bị cáo cũng có nhiều hoạt động thiện nguyện trong và ngoài nước, nhận được nhiều bằng khen và giấy khen. Luật sư đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo mức án nhẹ nhất khi lượng hình.