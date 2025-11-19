Trưa 19/11, phiên xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và các đồng phạm bước vào phần tranh luận.

Nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKS cho rằng, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có đủ cơ sở kết luận, các bị cáo đã cùng bàn bạc về thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera).

Trong suốt quá trình Công ty Asia Life sản xuất kẹo Kera, các bị cáo không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm.

Bị cáo Thùy Tiên tại tòa. Ảnh: Nguyễn Huế

Các bị cáo biết rõ hàm lượng chất xơ trong 1 viên kẹo Kera rất thấp, chỉ chiếm tỷ lệ 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau; biết rõ Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP; không biết nguồn gốc, thành phần nguyên liệu được sử dụng để sản xuất. Tuy nhiên, các bị cáo vẫn công bố sản phẩm có 10 loại bột rau, củ, quả chiếm tỷ lệ 28,13%.

Các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng đã trực tiếp tham gia vào các video quay quảng cáo không đúng sự thật, phát lên trang cá nhân. Tin tưởng vào các bị cáo, đã có hơn 56.000 khách hàng mua hơn 126.000 hộp kẹo Kera, thu tổng số tiền 17 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng. Ảnh: Nguyễn Huế

Hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội “Lừa dối khách hàng”. Cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên, các bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Phạm Quang Linh. Ảnh: Nguyễn Huế

Từ phân tích trên, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công từ 3-4 năm tù; bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng mỗi bị cáo từ 2-2 năm 6 tháng tù. Phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng.