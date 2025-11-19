XEM VIDEO:

Chiều muộn 19/11, TAND TP.HCM tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng mỗi người 2 năm tù; bị cáo Lê Tuấn Linh 3 năm 3 tháng tù và Lê Thành Công 3 năm tù, cùng về tội “Lừa dối khách hàng”. Mỗi bị cáo còn bị phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Về trách nhiệm dân sự, do các bị cáo đã thu hơn 17 tỷ đồng, Công ty Chị Em Rọt có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng khi có yêu cầu. Đến nay, đã có 22 người đề nghị hoàn trả tiền mua sản phẩm.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ảnh: CTV

Nhận định về vụ án, HĐXX cho rằng căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, có đủ cơ sở kết luận rằng sau khi bàn bạc góp vốn, bị cáo Lê Tuấn Linh là người thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký thành lập doanh nghiệp và tiến hành các thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh kẹo Kera.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên là cổ đông góp 25% vốn, sau đó tăng lên 30%.

Bị cáo Lê Thành Công chịu trách nhiệm trực tiếp liên hệ các đơn vị sản xuất để gia công sản phẩm theo ý tưởng của nhóm, đồng thời thuê địa điểm làm trụ sở công ty và tuyển dụng nhân sự cấp cao phục vụ hoạt động phát triển doanh nghiệp.

Các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng và Phạm Quang Linh có nhiệm vụ tham gia quay video quảng bá, giới thiệu sản phẩm và livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, bị cáo Thùy Tiên còn là gương mặt đại diện của nhãn hàng, tham gia sự kiện và các hoạt động thiện nguyện do nhãn hàng tổ chức.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng. Ảnh: CTV

Trong suốt quá trình Công ty Asia Life sản xuất kẹo Kera, các bị cáo không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm.

Bị cáo Phạm Quang Linh. Ảnh: CTV

Các bị cáo biết rõ hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo Kera rất thấp, chỉ 0,935%, không đủ tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau; biết Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP; không nắm được nguồn gốc và thành phần nguyên liệu dùng để sản xuất. Tuy nhiên, các bị cáo vẫn công bố sản phẩm có 10 loại bột rau, củ, quả chiếm tỷ lệ 28,13%.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Các bị cáo đã thống nhất xây dựng kịch bản, quay video tại vùng nguyên liệu do Công ty Asia Life thuê để giới thiệu và quảng bá sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội, kèm theo những thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ sản xuất, hàm lượng chất xơ và công dụng của sản phẩm.

Hành vi của các bị cáo được xác định là nguy hiểm cho xã hội, khi lợi dụng sự nổi tiếng và lòng tin của khách hàng để thực hiện hành vi phạm tội. Tuy vậy, tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận; lời khai thống nhất với nhau và phù hợp với tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng là mẹ đơn thân, đang nuôi con nhỏ và có nhiều đóng góp cho xã hội. Các bị cáo Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên có nhân thân tốt, tích cực tham gia hoạt động xã hội, từng nhận nhiều bằng khen, giấy khen nên được HĐXX xem xét giảm nhẹ khi lượng hình.

Từ các phân tích trên, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án tương ứng.