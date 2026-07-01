Ngày 1/7, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết vừa trao trả túi xách bị thất lạc cho chị Soe Myintzu Lwin, quốc tịch Myanmar.

Công an phường Hoàn Kiếm đã tìm lại tài sản thất lạc cho Hoa hậu Văn hóa thế giới 2026. Ảnh: T.A

Trước đó, tối 29/6, sau khi đăng quang danh hiệu Hoa hậu Văn hóa Thế giới (Miss Multicultural World 2026) tại Nhà hát Hồ Gươm, chị Soe Myintzu Lwin đã đi tham quan, trải nghiệm các địa điểm văn hóa, du lịch trên địa bàn phường Hoàn Kiếm.

Trong quá trình tham quan, chị không may làm thất lạc một túi xách cầm tay, bên trong có 1 điện thoại iPhone 14 Pro Max cùng nhiều tài sản cá nhân quan trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hoàn Kiếm đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, rà soát hệ thống camera an ninh tại các tuyến đường và địa điểm chị Soe Myintzu Lwin đã đi qua để tìm lại tài sản.

Đến ngày 1/7, lực lượng công an đã xác định người nhặt được tài sản, thu hồi đầy đủ và tổ chức trao trả cho chị Soe Myintzu Lwin trước thời điểm chị lên đường trở về Myanmar.

Xúc động khi nhận lại tài sản, chị Soe Myintzu Lwin đã gửi thư cảm ơn Công an phường Hoàn Kiếm và Công an TP Hà Nội, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, chuyên nghiệp và thái độ thân thiện của các cán bộ, chiến sĩ công an Việt Nam.

Trong thư, chị cho biết sự hỗ trợ nhanh chóng của lực lượng công an không chỉ giúp chị tìm lại tài sản bị thất lạc mà còn để lại ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam.

Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026 khẳng định sẽ lan tỏa hình ảnh một Hà Nội và Việt Nam an toàn, thân thiện, hiếu khách đến bạn bè quốc tế.