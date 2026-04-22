Bình xăng bị khoan thủng để đánh cắp nhiên liệu. Ảnh: IB Times

Theo hãng tin RT, cuộc khủng hoảng chủ yếu bắt nguồn từ việc đóng cửa eo biển Hormuz, điểm nghẽn quan trọng, nơi khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới đi qua. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do Iran tấn công trả đũa vào cơ sở hạ tầng năng lượng vùng Vịnh, dù việc này đã tạm dừng như một phần của thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Câu lạc bộ Ô tô Hoàng gia cho hay, giá xăng ở Anh đã tăng hơn 1,58 bảng (2,14 USD) một lít, từ mốc 1,33 bảng trước xung đột. Theo tổ chức giám sát phòng chống tội phạm Forecourt Eye, các vụ trộm xe rồi bỏ chạy đã tăng 27% kể từ khi giá nhiên liệu tăng. Tổ chức này cho biết thêm, dữ liệu từ khoảng 500 trạm xăng trên khắp nước Anh cho thấy, hơn 6.500 lít xăng đã bị đánh cắp mỗi ngày trong tháng 3, tăng 15,7% so với tháng 2.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở bên kia Đại Tây Dương. Mặc dù chính quyền Mỹ chưa công bố số liệu tổng hợp về các vụ trộm xăng nhưng tờ Washington Post đã đưa tin về những vụ việc như vậy và lưu ý kẻ trộm đang sử dụng máy khoan để đục lỗ trên bình xăng xe và hút hết nhiên liệu. Một cư dân Arizona phàn nàn rằng ông không chỉ bị mất hết xăng mà còn phải trả hóa đơn sửa chữa lên đến 3.000 USD.

Tính đến ngày 21/4, Hiệp hội ô tô Mỹ (AAA) ước tính, giá xăng trung bình ở Mỹ là hơn 4 USD/3,7l trong khi trước xung đột mức giá là chưa đầy 3 USD/3,7l.

Tại Australia, ông Rowan Lee - giám đốc điều hành của cơ quan giám sát ngành nhiên liệu ACAPMA cho biết, nạn trộm nhiên liệu tại các trạm xăng đã tăng từ 8% đến 30% trên toàn quốc kể từ cuối tháng 2. Ngoài ra, một nghiên cứu của Cục Thống kê và Nghiên cứu tội phạm New South Wales ước tính, mỗi khi giá xăng tăng thêm 10 cent thì sẽ có thêm 120 vụ gian lận tại các trạm xăng mỗi tháng chỉ riêng tại bang này.