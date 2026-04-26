Mật vụ đưa Tổng thống Trump tới nơi an toàn. Ảnh: BBC

Hãng tin CNN dẫn lời Jeffery Carroll, quyền cảnh sát trưởng Sở cảnh sát thủ đô Washington, Mỹ cho biết trong một cuộc họp báo sau đó: "Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là khách lưu trú tại khách sạn Washington Hillton. Chúng tôi đã phong tỏa một căn phòng trong khách sạn và sẽ thực hiện những quy trình cần thiết để xác định có gì trong đó".

Ông Carroll nhắc lại rằng cảnh sát tin đối tượng trên hành động một mình. Quan chức này cho biết thêm, nghi phạm mang theo súng ngắn, súng săn cùng nhiều dao và hắn đã đấu súng với các nhân viên hành pháp trước khi bị khống chế và bắt giữ.

Nghi phạm xông vào khu vực kiểm soát an ninh tại bữa tiệc. Video: Truth Social

Theo 3 nguồn tin nắm rõ tình hình, nghi phạm đã xông vào khu vực kiểm soát an ninh tại bữa tiệc và buộc Tổng thống Trump cùng nhiều quan chức cấp cao khác phải sơ tán là Cole Tomas Allen.

Người đàn ông 31 tuổi đến từ California này từng học kỹ thuật và tốt nghiệp Viện Công nghệ California. Hồ sơ công khai cho thấy nghi phạm là giáo viên kiêm nhà phát triển trò chơi điện tử ở miền nam California.

Nghi phạm bị khống chế. Video: CNN

Tổng thống Trump đã đăng tải ảnh của nghi phạm trên mạng xã hội Truth Social. Vào ngày 27/4, nghi phạm sẽ phải hầu tòa với 2 cáo buộc sử dụng súng trong một vụ việc bạo lực và tấn công một sĩ quan liên bang bằng vũ khí nguy hiểm.

Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel khẳng định các nhà điều tra sẽ xem xét kỹ lưỡng lý lịch của nghi phạm.